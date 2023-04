Una por una, las 10 definiciones económicas de Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner brindó una Clase Magistral este jueves en La Plata con motivo de los 20 años del triunfo electoral que llevó a la presidencia a Néstor Kirchner y dejó una batería definiciones económicas, tanto coyunturales como a futuro.

La vicepresidenta en su discurso se refirió a temas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la idea de dolarizar la economía argentina, el alineamiento de precios y salarios y la matriz energética del país, entre otros. A continuación sus principales definiciones.

Dolarización

Cristina criticó sin mencionarlo a Javier Milei por su plan electoral de dolarizar la economía. "Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía".

Convertibilidad

Evocó que la paridad del dólar y el peso "empezó con Plan Bonex y terminó con la captura de todos los depósitos" con el corralito del Gobierno de Fernando De la Rúa en 2001.

Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada".

Acuerdo con el FMI

Tras advertir que el convenio rubricado consiste en una "política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países", llamó a "revisar las cláusulas".

"El gran caballito de batalla fue el déficit fiscal: la meta del año pasado se sobrecumplió, más de lo que el Fondo exigía. Sin embargo, la inflación se disparó igual, porque la inflación está atada en la Argentina a la escasez o abundancia de dólares. El acuerdo con el FMI es inflacionario".

De todos modos, aclaró que "nadie dice que no haya que pagarle" al FMI, "más allá de la discusión de las sobretasas", aunque sí abogó por que "se revisen las condicionalidades" del acuerdo y afirmó que en el futuro "va a haber que discutir que las sumas que se paguen al Fondo estén atadas con un porcentaje al superávit comercial".

Matriz productiva

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas".

Corrida cambiaria

"El Banco Central interviene en la administración del mercado de cambio. Esto no se podía hacer hasta esta semana, porque el acuerdo con el FMI prohíbe que eso sucede para evitar una corrida. Parte de la discusiones que tuvo el anterior ministro no fueron conmigo ni por mí: fueron precisamente por esta situación del BCRA que no intervenía".

Energía

"No hay que creer que por tener Vaca Muerta nos vamos a salvar, porque cuando uno no tiene valor agregado y sólo produce materias primas, está muy sujeta a los precios y volatibilidades internacionales".

Crecimiento

"Hoy tenemos crecimiento económico real y genuino con mala distribución del ingreso. Hay por primera vez trabajadores en relación de dependencia que son pobres. Esto nunca nos había pasado y es uno de los desafíos que tenemos. La actividad económica creció y el empleo que se generó fue más precario, informal y con mucho monotributo. El crecimiento se lo están llevando cuatro vivos. Este es el tema"".

Deuda

"Tuvimos un superávit de 45 mil millones de dólares en diciembre de 2019, que se fue en pago de deuda de empresas privadas. No debió haber salido ese dinero. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares en el exterior si no están apalancados con una garantía? Se podría haber evitado", indicó.

Déficit fiscal

"(sobre el gasto social) Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan impuestos. El gasto tributario está en el Presupuesto de la Nación. Si pagaran, no tendríamos déficit fiscal".

Panorama internacional

"La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medioambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o la política vuelve a tomar la dirección".