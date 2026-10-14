Claves del día: el BCRA junta dólares, pero se pierden empleos y una marca de ropa pide concurso

El Banco Central compra dólares. Las empresas recortan puestos. Los precios vuelven a acelerar y una marca que supo vestir vidrieras de shoppings pide protección judicial frente a sus acreedores.

La agenda de este miércoles 14 de octubre agrega una prueba: el Tesoro buscará renovar deuda y conseguir financiamiento con instrumentos que atraviesan la elección presidencial de 2027. La tranquilidad cambiaria ayuda. Pero el precio que exijan los inversores permitirá medir hasta dónde llega esa confianza.

La licitación enfrenta vencimientos cercanos a los $5 billones. La oferta incluye una letra a tasa fija con vencimiento en enero de 2027 y bonos ajustables por TAMAR, combinaciones de CER y TAMAR, y TAMAR o dólar oficial, con plazos hasta 2029. No incluye Bonares en dólares.

El desafío es extender los vencimientos sin pagar una tasa que complique las cuentas futuras. El riesgo país subió a 596 puntos, mientras la Bolsa porteña ganó 1,5%.

El contexto externo también pesa: tasas estadounidenses elevadas, dudas sobre las valuaciones tecnológicas y tensiones geopolíticas. Para la región aparece un contrapeso favorable: el informe destaca los precios de los granos en Rosario. A la vez, señala que el FMI recortó del 3,5% al 2,1% su previsión de crecimiento argentino para 2026.

El Central acelera las compras

El BCRA adquirió US$291 millones el martes, su mayor compra diaria en casi tres meses. Con esa operación, acumuló US$15.200 millones en 2026. Absorbió aproximadamente el 54% del volumen negociado en el mercado de contado y, aun así, el dólar mayorista bajó a $1.512,50.

Las reservas brutas aumentaron US$138 millones, hasta US$49.839 millones. La diferencia entre ambos movimientos recuerda que las compras cambiarias y la variación de reservas no son equivalentes.

En las primeras ocho ruedas de octubre, la autoridad monetaria sumó US$631 millones, por encima de los aproximadamente US$473 millones de todo septiembre. La oferta alcanzó para cubrir la demanda privada y abastecer al Central.

La expectativa oficial es sostener ese flujo con exportaciones agropecuarias, energía, minería y financiamiento. La referencia de compras para el año es de US$20.000 millones: todavía faltan US$4.800 millones.

La inflación sigue encontrando combustible

Septiembre cerró con una inflación del 1,9%, frente al 1,7% de agosto. El aumento acumulado alcanzó el 23,6% en nueve meses y el 33,4% interanual, según los datos del Indec publicados por Ámbito.

Vivienda y servicios básicos encabezaron las subas, con 3,1%; educación aumentó 3% y alimentos y bebidas no alcohólicas, 2%. Las verduras aportaron presión estacional.

Hubo una señal favorable: la inflación núcleo descendió del 1,8% al 1,7%. Eso indica que la aceleración del índice general estuvo vinculada con componentes estacionales y regulados, antes que con un empeoramiento uniforme.

La diferencia entre bienes y servicios persiste: aumentaron 1,7% y 2,4%, respectivamente. Las consultoras citadas anticipan que tarifas y estacionalidad seguirán dificultando una baja rápida hacia el 1% mensual.

Para comercios y hogares, el problema es concreto: un dólar tranquilo no congela alquileres, servicios ni otros gastos. La desaceleración puede continuar y, al mismo tiempo, dejar poco margen en las cuentas mensuales.

El empleo da otro paso atrás

El empleo asalariado privado registrado perdió 12.716 puestos en julio respecto de junio, una caída del 0,2%, y completó catorce meses consecutivos de bajas, según el SIPA.

La construcción retrocedió 0,6% mensual; la intermediación financiera, 0,4%; y la industria, el comercio, el transporte y hoteles y restaurantes, 0,3% cada uno. En la comparación interanual, 21 de las 24 jurisdicciones perdieron empleo. Neuquén, Río Negro y San Juan fueron las excepciones.

Los salarios muestran otra fractura. En agosto, la remuneración media real del sector privado registrado mejoró 1,3% mensual y quedó 1,2% por encima de noviembre de 2023. Sin embargo, los salarios de los principales convenios permanecieron 6,9% abajo de aquella referencia.

El promedio, por lo tanto, no describe a todos: los textiles acumulaban una pérdida de poder adquisitivo del 32% y comercio, del 18%. Para las empresas que dependen del mercado interno, esa dispersión condiciona las ventas. La estabilidad del empleo observada en agosto en los principales aglomerados también convivió con pocas contrataciones.

Zhoue: de los shoppings al pedido de concurso

Zowner SA, la sociedad detrás de Zhoue, solicitó su concurso preventivo.Declaró pasivos por $5.939,8 millones y activos por $1.537,3 millones. Además, acumuló 702 cheques rechazados por $1.393 millones y cinco pedidos de quiebra. La apertura del concurso todavía estaba pendiente de resolución judicial.

La marca, con antecedentes comerciales en Rosario, llegó a contar con ocho locales propios, más de 24 franquicias y una planta con más de 180 trabajadores. En su presentación declaró conservar dos puntos de venta bonaerenses, además de comercialización por fábrica e internet.

La empresa ubica el inicio del deterioro en una expansión productiva para el invierno de 2023 que chocó con temperaturas altas y ventas insuficientes. Luego se sumaron menor consumo, costos, competencia importada y financiamiento caro. Embargos y cierres de cuentas agravaron la falta de liquidez.