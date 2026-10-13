Claves del día: el FMI baja la apuesta, Galperin discute las tasas y millones para startups

La economía vuelve del feriado con varias cuentas sobre la mesa. El FMI achica sus expectativas para la Argentina, el mercado espera saber si la inflación retomó velocidad y Marcos Galperin discute cómo debe exhibirse el costo de un préstamo. Mientras tanto, las startups latinoamericanas recuperan financiamiento y una cadena de ropa importada encuentra espacio para expandirse en Rosario.

El Fondo Monetario Internacional redujo del 3,5% al 2,1% su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026. La corrección, de 1,4 puntos porcentuales, se conoció durante las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial en Bangkok, a las que asiste Luis Caputo.

La distancia con el optimismo anterior es mayor si se mira un año hacia atrás: en octubre de 2025, el Fondo esperaba que la economía argentina creciera 4% durante 2026. La nueva estimación representa poco más de la mitad de aquella expansión.

También elevó del 30,4% al 32,5% la inflación promedio anual proyectada. Esa medida compara el nivel promedio de precios de un año con el del anterior: no equivale a la inflación acumulada entre diciembre y diciembre.

Para 2027, prevé crecimiento del 3,5% e inflación promedio del 21,2%. El desempleo sería del 7,6% este año y del 7,1% el próximo, mientras que la cuenta corriente registraría un superávit equivalente al 0,6% del PBI en ambos períodos. Argentina crecería, además, por debajo del 2,3% previsto para América Latina y el Caribe.

Inflación: otra vez pendientes de unas décimas

El Indec publicará este martes, a las 16, el IPC de septiembre. La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA anticipa 1,9%, frente al 1,7% de agosto. Hasta la difusión oficial, se trata de una estimación.

Las consultoras se mueven cerca de ese número: C&T calculó 1,9%; Libertad y Progreso y Eco Go, 2%; y Equilibra, 2,1%. Los alimentos y los componentes estacionales aparecen entre las principales presiones. Libertad y Progreso relevó un incremento del 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas; Equilibra detectó aumentos superiores al 4% en estacionales, con incidencia de verduras e indumentaria.

El antecedente porteño fue del 1,8% mensual, aunque su canasta difiere de la nacional. La atención también estará en la inflación núcleo, que permite observar el movimiento de los precios sin componentes estacionales ni regulados.

La expectativa de una baja rápida sigue contenida: el REM proyecta 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. El examen de hoy medirá cuánto terreno puede ganar la desinflación en el último trimestre.

Galperin y una pelea por el precio del dinero

Marcos Galperin cuestionó la metodología que exige el Banco Central para informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual de los préstamos. El fundador de Mercado Libre calificó el cálculo como “falso e incorrecto”.

La discusión surgió de una simulación de Mercado Pago difundida por el economista Agustín Etchebarne: un préstamo de $10.000, a devolver en 12 cuotas de $1.208,02, con una tasa nominal anual del 60%, una tasa efectiva anual del 79,59% y un CFTEA del 102,36%.

Las cuotas suman $14.496,24. Galperin argumentó que la anualización supone una capitalización y renovación de préstamos que, según sostuvo, no representa lo que ocurre en esas operaciones. Su cuestionamiento apunta al modo de expresar el costo y abrió una discrepancia concreta con la regulación del BCRA.

La distinción importa: la suma de las cuotas y una tasa efectiva anual expresan cosas diferentes. En un crédito amortizable, el capital se devuelve progresivamente; por eso, dividir el total de intereses y cargos por el monto inicial no reemplaza el cálculo de una tasa anual comparable.

El BCRA explica que el CFT incorpora intereses, comisiones, seguros, IVA y otros cargos. Para evaluar una oferta recomienda observar conjuntamente el dinero recibido, el total a devolver, las cuotas, el plazo y ese indicador. Una cuota accesible, por sí sola, no alcanza para establecer si un préstamo resulta barato.

Las startups recuperan millones, pero el reparto tiene pocos invitados

En el financiamiento emprendedor aparece una señal de recuperación, con una aclaración decisiva: el dinero es más selectivo. Según el informe LATAM VC 2026 de Endeavor y Glisco Partners, las startups latinoamericanas captaron US$4.696 millones durante 2025, un 65% más que en 2024 y el mayor monto desde 2022.

El reporte se publicó ahora, pero los desembolsos corresponden al año pasado. Brasil y México concentraron el 81% del capital. El ticket promedio por ronda subió de US$6,6 millones a US$8,5 millones.

Las 554 rondas registradas quedaron, sin embargo, un 30% por debajo de las 788 de 2022. La recuperación favorece especialmente a compañías que ya exhiben resultados comerciales y capacidad para crecer.

También persiste una dificultad para completar el ciclo inversor: hubo 38 fusiones y adquisiciones, apenas una más que en 2024 y por debajo de las 55 de 2022. Esas operaciones permiten recuperar capital y financiar nuevas apuestas.

Para los emprendimientos argentinos, el desafío consiste en demostrar que pueden transformar innovación en ventas, expansión y retornos. La disponibilidad de fondos mejora; la competencia por conseguirlos sigue siendo intensa.

Rosario: ropa importada barata y una cadena que busca hacer escala

La competencia por el bolsillo suma un jugador en Rosario. EuroModa anuncia su primera sede sobre avenida San Martín y proyecta un segundo local en calle San Luis, con prendas nuevas importadas y un modelo que combina negocios permanentes con ferias itinerantes.

La empresa comercializa etiquetas como Calliope, Inside, Don't Call Me Jennyfer y DeFacto. El precio de entrada de $2.000 corresponde a ropa interior, no al conjunto de la oferta. Entre los valores promocionales de las ferias aparecen remeras a $9.000 y jeans desde $12.000.

El esquema comercial aprovecha el recambio de temporadas entre hemisferios y la importación directa. Las ferias cumplen, además, una función de prueba: permiten conocer la respuesta de cada plaza antes de avanzar con una presencia estable.

La empresa prevé ofrecer franquicias en 2027 y tiene otras ciudades del interior en sus planes. Para el comercio rosarino, el desembarco agrega competencia en precios, abastecimiento y rotación de mercadería.