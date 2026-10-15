Claves del día: Grupo 83 amplía la marca de Messi, Mercado Libre, constructores buscan un frente y AIM estrena presidenta

La agenda de este jueves 15 de octubre los reúne: Luis Caputo consigue estirar vencimientos, Rosario busca construir un plan metropolitano que convoque capital y las empresas siguen buscando negocios en un mercado donde cada venta cuesta.

Hay movimientos de todos los tamaños. Desde Mercado Libre, que profundiza su apuesta por los autos usados, hasta Grupo 83, que inauguró otro local de El Club de la Milanesa en Rosario. Desde BYD, que desembarca en el patrocinio del fútbol argentino, hasta las entidades empresarias locales, donde dos mujeres llegaron a la presidencia en pocas semanas.

También hay un frente judicial que toca a la logística portuaria y una pulseada parlamentaria que vuelve a poner bajo observación a los gobernadores.

Rosario 2050: los constructores buscan una agenda común

El Foro de la Vivienda Rosario reunió a actores públicos y privados para comenzar a discutir un plan maestro de Rosario Metropolitana hacia 2050. Urbanística 2026, realizada el miércoles 14 en la Bolsa de Comercio, y el encuentro previo del martes en CAMARCO tuvieron ese propósito: sentar en una misma mesa a gobiernos locales, funcionarios provinciales, empresarios, profesionales y académicos.

La iniciativa busca construir un frente de trabajo entre quienes planifican el territorio, ejecutan inversiones y conocen las dificultades de desarrollar un proyecto. La aspiración es que esa articulación permita participar en políticas de Estado y sostener una estrategia más allá de cada gestión.

El urbanista español Alfonso Vegara dejó una definición que interpela tanto al sector público como al privado: para atraer inversiones internacionales, primero debe existir un compromiso del empresariado local.

Bajo los conceptos de Superciudades y Territorios Inteligentes, Vegara propone identificar oportunidades, mejorar la competitividad y generar condiciones para atraer inversiones y talento. Su enfoque vincula la planificación territorial con proyectos que puedan ejecutarse y sostenerse en el tiempo.

El Foro reúne a 11 entidades y tiene entre sus principales motores a la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe (CUPS). Esta última, la más joven del espacio, nuclea fundamentalmente a desarrolladoras que trabajan en los corredores verdes, donde la expansión residencial exige infraestructura, servicios y equipamientos.

Un embargo de $100 millones en el negocio portuario

La Justicia federal dispuso un embargo preventivo de $100 millones sobre Terminales y Servicios SA y abrió un plazo de un año para investigar presuntas irregularidades en una operatoria con más de 30.000 toneladas de carbonato de sodio. La causa involucra a la sociedad y a su presidente. La empresa tiene negocios en Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco y Puerto General San Martín, además del proyecto portuario en Timbúes.

La cadena asociada con Messi suma otra mesa en Rosario

Grupo 83 inauguró formalmente el miércoles por la noche un nuevo local de El Club de la Milanesa en Fisherton, el sexto de la marca en Rosario. Y no descarta avanzar con más aperturas.

La expansión ocurre con un consumo complejo y números ajustados. Esa combinación vuelve interesante la decisión: el grupo continúa ganando presencia territorial aun cuando la rentabilidad obliga a mirar cada costo y cada ticket.

La cadena, que tiene a Lionel Messi como socio, viene ampliando su escala y proyectándose fuera del país. El vínculo con el futbolista aporta visibilidad a una marca cuya expansión también depende de la ejecución de sus operadores locales.

Metalúrgicos: una mujer al frente por primera vez en 80 años

También el miércoles por la tarde se concretó el recambio en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario. Jorgelina Gonano, de Aberturas Inducor, asumió la presidencia en reemplazo de Rafael Catalano, que continuará como vicepresidente de la entidad.

Es la primera mujer que conduce la institución en sus 80 años de historia. El movimiento se suma a otro reciente: la llegada de Gisela Minervino a la presidencia de la delegación Rosario de CAMARCO.

En pocas semanas, dos empresarias pasaron a encabezar entidades vinculadas con actividades históricamente dominadas por varones. La novedad modifica la representación institucional de sectores que tienen mucho por discutir sobre actividad, inversiones, empleo y costos.

Caputo consigue plazo y el Banco Central compra dólares

El Gobierno obtuvo una mejora en su financiamiento: en la licitación del miércoles, el 59% de las colocaciones correspondió a títulos con vencimientos posteriores a las elecciones presidenciales de 2027. El resultado permite distribuir pagos más allá del próximo año electoral.

La duración promedio de la cartera emitida llegó a 1,57 años. La opción más corta, una Lecap a enero de 2027, absorbió $2,7 billones a una tasa efectiva mensual del 2,04%. Los instrumentos más largos ofrecieron mecanismos de ajuste: el mercado aceptó extender plazos, con protección frente a distintas variables.

El total colocado rondó los $6,6 billones. En paralelo, el BCRA compró US$101 millones, aunque las reservas cerraron con una caída de US$117 millones por giros al exterior, según el panorama de El Economista. Las compras diarias y la variación del stock de reservas volvieron a mostrar resultados diferentes.

La mejora local convive con un escenario internacional exigente, marcado por el fortalecimiento del dólar y la presión sobre otras monedas. Para el equipo económico, extender los vencimientos ofrece margen; sostener el ingreso de divisas sigue siendo una condición central.

Mercado Libre acelera en usados y apunta al terreno de Kavak

Mercado Libre profundiza su apuesta por Flash, el servicio que busca simplificar la compraventa de autos usados mediante una inspección y una oferta en firme.

La iniciativa nació de una alianza con una startup surgida en su ecosistema, hace alrededor de un año, y tuvo un primer punto de inspección mecánica en Alto Avellaneda. El atractivo consiste en reducir las incertidumbres que suelen trabar una operación entre particulares: el estado del vehículo, la confianza y la posibilidad de concretar la venta.

Mercado Libre registró varias submarcas asociadas a esa estrategia. Es una señal de preparación comercial, aunque el registro por sí solo no permite dar por lanzados nuevos servicios.

La oportunidad es grande. La estimación aportada ubica el mercado en alrededor de 1,5 millones de unidades anuales, con un precio promedio de $30 millones por vehículo: unos $45 billones. La referencia cercana a US$28.000 millones debe leerse como una estimación sujeta al tipo de cambio utilizado.

Kavak, el unicornio mexicano especializado en usados, aparece como un competidor directo. Para Mercado Libre, la posibilidad de conectar la búsqueda del auto con servicios de inspección, pagos y financiamiento amplía el negocio potencial alrededor de cada operación. La plataforma ya muestra publicaciones con propuestas de inspección y financiación vinculadas a Flash.

BYD entra al fútbol para ganar compradores

BYD anunció su incorporación como patrocinador principal de la Liga Profesional de Fútbol. La automotriz china busca ampliar su llegada al público argentino mediante activaciones, comunicación y experiencias asociadas a la competencia.

El anuncio coincide con su primer año en el país. La apuesta prolonga una estrategia internacional de vinculación con el deporte. En Argentina, el patrocinio busca convertir exposición masiva en reconocimiento y consideración de compra. La competencia automotriz también se juega antes de que el cliente entre a una concesionaria.

El Congreso pone a los gobernadores bajo la lupa

La oposición convocó para este jueves a las 14 una sesión en Diputados para tratar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, iniciativas sobre endeudamiento familiar y el rechazo al DNU 70/2023. El quorum seguía sin estar asegurado.

Los cálculos previos rondaban entre 120 y 123 presencias, por debajo de las 129 necesarias. La convocatoria coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reclama el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

El oficialismo busca trasladar la discusión a una sesión el 21 de octubre, con discapacidad, endeudamiento y tierras dentro de su estrategia legislativa. Esa alternativa ofrece margen a los gobernadores que negocian con la Casa Rosada y quieren evitar una confrontación inmediata.

Entre los mandatarios observados aparece Maximiliano Pullaro. La conducta de los diputados vinculados con los gobiernos provinciales será decisiva tanto para habilitar el debate como para medir la fortaleza de los acuerdos políticos. Conseguir financiamiento le dio aire al Gobierno; reunir voluntades en el Congreso exige otra negociación.