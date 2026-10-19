Claves del día: récord en el MAV, consumo en baja y Galicia acelera con IA; Rosario debate Uber y presenta Casa FOA

La cuenta de los dólares tendrá una nueva prueba este lunes a las 16. El Indec publicará la balanza comercial de septiembre y el mercado buscará algo más que un superávit: saber cómo se construye. El Mercado Argentino de Valores (MAV) registra un récord de operaciones, mientras el Día de la Madre acaba de dejar otra caída del consumo. Hay más movimiento en los instrumentos de financiamiento, pero los comercios todavía esperan que esa dinámica llegue al mostrador.

La tecnología, en cambio, sigue empujando cambios de negocio. Galicia avanza con inteligencia artificial para transformar la atención y Pagsmile amplía su estructura argentina hacia billeteras y criptoactivos. En Rosario, las plataformas de transporte vuelven a discutir su lugar en la economía formal y Casa FOA se presenta en Midtown, de cara a su primera exposición en la ciudad en 2027.

El MAV bate récords y los plazos merecen atención

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra que entre enero y septiembre se negociaron instrumentos por $27,4 billones en el MAV, con un crecimiento real del 35,7% interanual. Los pagarés concentraron el 54,7% del volumen y los cheques de pago diferido, el 42,7%.

Dentro de estos últimos aparece un dato relevante: el 84% correspondió a vencimientos de hasta 90 días. Es una señal para observar cómo las empresas administran su caja, aunque no alcanza por sí sola para diagnosticar mayor urgencia financiera.

La propia BCR introduce un matiz: parte del financiamiento a plazos más extensos puede haberse desplazado desde los cheques hacia los pagarés. El récord abre así una discusión más útil que el festejo por el volumen: cuánto financiamiento sostiene capital de trabajo, cuánto permite invertir y cuánto se utiliza para reorganizar compromisos. Conseguir fondos y vender más son dos problemas relacionados, pero distintos.

El Día de la Madre dejó otra caída

El consumo volvió a mostrar sus límites. Según CAME, las ventas minoristas pymes por el Día de la Madre retrocedieron 1,4% interanual a precios constantes y acumularon cinco caídas consecutivas para la misma celebración. El ticket promedio fue de $63.197.

Los electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video cayeron 3,6%; cosméticos y perfumería, 3,2%; equipos periféricos, accesorios y celulares, también 3,2%; y calzado y marroquinería, 2,2%. Librería creció 3,4% e indumentaria apenas avanzó 0,1%.

Las promociones y las cuotas ayudaron a sostener operaciones, pero no cambiaron la tendencia. Apenas el 9% de los comercios consideró que la fecha resultó clave para impulsar las ventas mensuales.

Galicia lleva la IA del menú de consultas a la resolución de trámites

Banco Galicia avanza con un modelo de atención apoyado en inteligencia artificial generativa. El despliegue será gradual: información sobre productos, consultas sobre datos del cliente y, posteriormente, operaciones sujetas a autenticación.

La apuesta consiste en resolver necesidades mediante conversaciones en lenguaje natural y reducir las consultas repetitivas que llegan a los empleados. El banco sostiene que estos podrán concentrarse en asesoramiento y casos complejos; las situaciones de mayor riesgo mantendrán validaciones reforzadas e intervención humana.

La transformación también alcanza a la red física. Entre los formatos bajo análisis aparecen centros de asesoramiento, sucursales sin cajas manuales y espacios automatizados. Son alternativas en evaluación, no un anuncio de reconversión inmediata de todas las oficinas.

La competencia bancaria suma así una variable: además de tasas y promociones, pesará cuánto tarda cada entidad en resolver un problema sin obligar al cliente a empezar de nuevo.

Pagsmile amplía su apuesta con Bitnebula

La fintech de origen chino Pagsmile, presente en la Argentina desde 2022, creó Bitnebula AR para ampliar su campo de actividad. Pagsmile AR controla el 95% y Philippe Maxime Mathieu, el 5% restante, con un capital inicial de $30 millones.

El objeto incorpora billeteras, cuentas de pago, tarjetas y servicios de intercambio, transferencia y custodia de criptoactivos. La constitución de la sociedad marca una expansión de su estructura; por sí sola no confirma que todos esos productos estén disponibles ni que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

El grupo ofrece infraestructura de pagos e informa conexiones con plataformas como TikTok y PayPal. Su recorrido brasileño, donde avanzó hacia servicios de pago y crédito, aporta un antecedente de diversificación.

Uber y DiDi vuelve al Concejo

Las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos del Concejo rosarino retoman este lunes el debate sobre Uber y DiDi, con nuevas reuniones previstas para el martes y la intención de conseguir un dictamen antes del jueves.

El desacuerdo central enfrenta el encuadre como servicio público que impulsa el municipio con la propuesta de La Libertad Avanza de tratar los viajes como acuerdos entre privados.

La discusión quedó atravesada por acusaciones: Pablo Javkin cuestionó la propuesta libertaria y afirmó que estaba hecha con inteligencia artificial; el bloque rechazó haberse retirado de la comisión y denunció falta de apertura a modificaciones. Uber, por su parte, expresó respaldo a la orientación del proyecto municipal.

Taxistas, remiseros y cadetes reclaman condiciones de competencia equivalentes, controles y representación legal de las plataformas. Detrás del choque político se discute cómo distribuir obligaciones y costos en un mercado que ya funciona, pero sigue sin el marco municipal pretendido para estas aplicaciones.

Casa FOA se presenta en Midtown y prepara su edición rosarina

La agenda local suma hoy la presentación de Casa FOA en Midtown, con autoridades que llegan desde Buenos Aires. La cita anticipa la primera edición rosarina de la exposición, prevista para mayo y junio de 2027.

Midtown está ubicado en Santiago y Tucumán. El desarrollo, de 25.252 metros cuadrados, reúne a Pecam, Qala Desarrollos, Sancor Seguros y Miguel Maestu, con diseño del estudio Aisenson. Para la muestra se anunció la disponibilidad de 6.000 metros cuadrados.

El desembarco abre una oportunidad para arquitectos, interioristas, fabricantes, proveedores y marcas de equipamiento. También ofrece exposición comercial al proyecto inmobiliario y una instancia para conectar al sector local con empresas de alcance nacional.