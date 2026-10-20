Claves del día: YPF busca a Mercado Libre, Brito apuesta a la carne y los fondos para despidos deberán esperar

La Argentina exporta más, pero el mercado sigue cobrando caro el riesgo. Las empresas buscan nuevos negocios, mientras otras decisiones quedan pendientes de tribunales, del Congreso o de una reglamentación que necesita más tiempo. Récord comercial, inversiones ganaderas y una alianza entre YPF y Mercado Libre.

Para Santa Fe, el foco político y productivo pasa por los biocombustibles. En el sistema financiero regional, Banco Coinag recibe una mejora de calificación que también invita a observar de dónde viene la rentabilidad bancaria.

La Comisión de Energía y Combustibles de Diputados tiene prevista para este martes una reunión informativa sobre el proyecto que regula elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles. En principio avanza el proyecto que impulsan Córdoba y Santa Fe con los nuevos cortes y plazos. El oficialismo nacional acompañaría la iniciativa como devolución de las prestaciones brindadas la semana pasada a evitar el rechazo del decreto 70/23.

YPF y Mercado Libre: el surtidor también quiere entregar paquetes

YPF avanza hacia un acuerdo con Mercado Libre para incorporar estaciones de servicio como puntos de retiro de compras digitales. Horacio Marín anticipó la iniciativa durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario: el entendimiento está próximo a cerrarse.

La petrolera cuenta con unas 1.700 estaciones, una cobertura territorial que ofrece potencial logístico, aunque eso no implica que todas vayan a incorporarse desde el inicio.

El movimiento busca sumar motivos para entrar a una estación y consumir en sus tiendas. Marín proyectó para Full una facturación de US$680 millones este año y más de US$1.000 millones el próximo. Son metas empresariales.

La estrategia comercial también contempla ampliar las opciones de inversión desde la aplicación y desarrollar infraestructura de recarga eléctrica. El negocio que YPF pretende construir alrededor del surtidor combina combustible, comercio, servicios y circulación de clientes.

La familia Brito invierte en hacienda

Inversora Juramento, vinculada a la familia Brito, compró Estancia Lote 5, en el departamento salteño de Anta, por US$22,8 millones. La operación incorpora 10.800 hectáreas y unas 4.000 cabezas Brangus colorado.

El objetivo es ampliar la cría y recría: la empresa estima que el establecimiento podría aportar unos 5.000 terneros anuales cuando alcance su potencial. La compra se suma a la adquisición de Pallaro Hermanos en 2025, por US$56,4 millones.

Juramento busca abastecer una estructura que integra producción de alimento, hacienda, engorde, procesamiento y comercialización. En el frente industrial, se asoció con la familia Riusech, propietaria de Gorina, para operar Frigorífico Bermejo, cuya capacidad alcanza las 144.000 cabezas anuales.

La nueva adquisición se financiará con aportes de los accionistas controlantes. Para futuras expansiones, la compañía evalúa incorporar inversores mediante una emisión de capital en la Bolsa local. La apuesta combina más producción propia con mayor valor agregado en la carne comercializada.

Los fondos para despidos cambian de calendario

El Gobierno postergó al 1° de diciembre de 2026 la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral y amplió de seis a doce meses el período inicial de carencia.

La modificación, instrumentada mediante el Decreto 1228/2026, responde a necesidades de adecuación operativa y acumulación de patrimonio. El sector financiero había solicitado más tiempo para preparar el funcionamiento del esquema.

El plazo de carencia se cuenta desde la efectiva integración de la primera contribución del empleador, conforme a las condiciones del régimen. Por eso, la utilización de los recursos se desplaza hacia fines de 2027 para quienes comiencen con el nuevo cronograma.

La postergación afecta la disponibilidad de este mecanismo de financiamiento. No debe confundirse con una suspensión de las obligaciones indemnizatorias de los empleadores.

Otra de YPF: obtiene otro avance judicial

La jueza Loretta Preska formalizó en primera instancia las consecuencias del fallo de la Cámara de Apelaciones que había anulado la condena contra la Argentina por aproximadamente US$16.100 millones, vinculada a la expropiación de YPF.

La resolución consolida procesalmente el resultado favorable al Estado argentino. No constituye una nueva revisión del fondo del conflicto: incorpora al expediente original lo resuelto por el tribunal superior.

El cierre de esa instancia tampoco significa que se hayan agotado todas las vías. Burford solicitó la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si acepta revisar el caso. La presentación no obliga al tribunal a hacerlo.

Así, la noticia ofrece alivio sobre un litigio multimillonario, pero exige distinguir entre la condena anulada, el cierre en primera instancia y la revisión que los demandantes todavía intentan conseguir.

Coinag mejora su nota

Banco Coinag recibió una mejora de su calificación nacional de largo plazo por parte de FIX: pasó de BBB(arg), con perspectiva positiva, a A-(arg), con perspectiva estable. La calificación de corto plazo fue confirmada en A2(arg).

La cobertura atribuye la evolución favorable de la rentabilidad durante 2026 al crecimiento de los ingresos netos por servicios e intereses, junto con mayores resultados por títulos públicos. La entidad también destaca su expansión en negocios digitales, tecnología y mercado de capitales.

Exportaciones récord y riesgo país en alza

Las exportaciones argentinas alcanzaron US$10.036 millones en septiembre, un aumento interanual del 23,5%, según los datos del INDEC. Las importaciones sumaron US$7.060 millones y el superávit comercial llegó a US$2.976 millones.

El récord tiene una composición que importa: los precios exportadores aumentaron 16,4% y las cantidades, 6,1%. Hubo más volumen vendido, aunque una parte importante del crecimiento en dólares provino de mejores precios.

Las manufacturas agropecuarias aportaron US$3.495 millones; las industriales, US$2.534 millones, y los productos primarios, US$2.225 millones. Combustibles y energía registraron el mayor salto porcentual: 89,1%, hasta US$1.781 millones.

Del lado importador, las cantidades cayeron 11,2%. El saldo favorable combina, por lo tanto, expansión exportadora con menores volúmenes de compras externas.

Ese resultado convivió con una jornada financiera negativa. El riesgo país cerró el lunes 19 en 675 puntos, con una suba del 4,2%. El dólar mayorista terminó en $1.524,50; el MEP, en $1.540,80, y el contado con liquidación, en $1.623,98.