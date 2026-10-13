Día de la Madre: habrá descuentos y financiación en 17 paseos comerciales rosarinos

Resumen Ejecutivo El Gobierno de Santa Fe lanzó el programa Modo Barrio para impulsar las ventas por el Día de la Madre en más de 170 locales de Rosario.

para impulsar las ventas por el en más de de Rosario. La iniciativa ofrece hasta 12 cuotas sin interés y un 30% de ahorro a través de entidades como el Banco Nación , BBVA y Billetera Santa Fe .

y un a través de entidades como el , y . Los beneficios abarcan a 17 centros comerciales abiertos de la ciudad, donde las entidades financieras absorben el costo de la financiación para los comercios de cercanía.

Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, el Gobierno de Santa Fe presentó una iniciativa para estimular las compras y darle impulso al comercio barrial. El programa Modo Barrio ofrecerá descuentos y alternativas de financiación en más de 170 locales distribuidos en 17 centros comerciales abiertos de Rosario.

La propuesta apunta a que los consumidores puedan encontrar en los negocios de cercanía condiciones de compra similares a las de los grandes centros comerciales, en una fecha clave para el movimiento de las ventas.

El plan surgió de un trabajo conjunto entre la Provincia, la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario (FCCA), la Asociación Empresaria de Rosario (AER), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y distintas entidades bancarias.

Qué descuentos y cuotas habrá para comprar el regalo

Uno de los principales atractivos de Modo Barrio son las alternativas de financiación y los reintegros que ofrecerán las entidades participantes.

Entre los beneficios anunciados se encuentran:

* Banco Nación: hasta 12 cuotas sin interés y un 30% de ahorro con tarjeta Visa.

* Billetera Santa Fe: tres y seis cuotas sin interés.

* BBVA: 30% de reintegro los martes, jueves y viernes con tarjetas de crédito, con un tope de $12.000. Además, ofrecerá tres cuotas sin interés los viernes y sábados.

Según informó la Provincia, las entidades financieras asumirán el costo de la financiación, por lo que las cuotas sin interés no representarán un costo financiero para los comerciantes.

Las condiciones específicas de cada promoción deberán consultarse en los locales adheridos.

Los 17 paseos comerciales donde estarán disponibles los beneficios

La iniciativa alcanzará a distintos sectores de Rosario, con el objetivo de distribuir el movimiento comercial en los barrios y favorecer a los negocios de proximidad.

Los paseos incluidos son: Paseo San Luis; Paseo Peatonal San Martín; Paseo Industrial; Paseo Peatonal Córdoba; Paseo del Siglo; Paseo Arijón; Paseo Ovidio Lagos; Paseo Fisherton; Paseo Belgrano; Paseo Mendoza; Paseo Arroyito; Paseo Alberdi; Paseo Cafferata; Paseo Pichincha; Paseo Empalme Graneros; Paseo Tiro Suizo; Paseo Godoy

Cada paseo aportó al menos diez comercios para participar de la propuesta, de acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial.

Una apuesta para mover el consumo en un contexto difícil

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó que la iniciativa surgió de las recorridas por los centros comerciales y del diálogo con sus representantes.

El funcionario definió el programa como una prueba piloto, orientada a encontrar alternativas para estimular las compras en un escenario de menor dinamismo del crédito.

La estrategia busca articular herramientas financieras con acciones de mejora del entorno comercial. Entre las cuestiones abordadas también aparecen la iluminación, la infraestructura y la seguridad de los espacios públicos.

En ese marco, Puccini mencionó el Sistema Lince, que cuenta con 5.000 cámaras de seguridad con inteligencia artificial instaladas en Rosario.

El desafío: que las promociones se traduzcan en ventas

Para los comerciantes, el objetivo es aprovechar una de las fechas tradicionales de mayor movimiento para incentivar las compras y acercar nuevos clientes a los locales barriales.

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y representante de CAME, Ricardo Diab, destacó el acompañamiento provincial y la importancia de sostener el desarrollo de los centros comerciales abiertos.

La iniciativa combina así dos objetivos: ofrecer alternativas de compra a los consumidores y generar mejores condiciones para los negocios de cercanía.

El resultado de esta prueba piloto permitirá evaluar si la combinación de descuentos, reintegros y cuotas sin interés consigue darle un impulso adicional a las ventas en los barrios rosarinos.