Día de la Madre: pagar apurado sale caro, qué bancos y billeteras ofrecen descuentos y cuotas

El regalo es para mamá. La pelea por cobrarlo es de los bancos, las billeteras y los comercios. A días del domingo 18 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre en la Argentina, las promociones combinan descuentos, reintegros y financiación. Pero elegir qué comprar es apenas la mitad del trabajo: la otra mitad consiste en acertar con el día y el medio de pago.

La oferta llega hasta el 40% de descuento en determinadas campañas y las 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Son beneficios de distintas promociones: no necesariamente se pueden combinar en una misma compra. Tampoco alcanzan por igual a todos los clientes, tarjetas o locales.

Para quienes compran en Rosario, el calendario suma otro detalle: las acciones propias de los shoppings tienen fechas diferentes de las bancarias. Esperar hasta el último fin de semana puede servir para algunas tarjetas y hacer perder otras oportunidades.

Banco Nación: dos ventanas de descuentos y financiación

Banco Nación confirmó una campaña con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO. El 9 y 10 de octubre ofrece 25% de descuento, con un reintegro máximo de $30.000 por compra y hasta seis cuotas sin interés en marcas seleccionadas.

Del 12 al 18 de octubre, la propuesta sube al 30%, con tope de $35.000 por compra y hasta 12 cuotas sin interés. Incluye comercios adheridos de indumentaria, calzado, deportes, librerías, perfumerías, marroquinería y ópticas. La entidad informó una cobertura de más de 70 shoppings y 12.000 puntos de venta.

Además, Tienda BNA+ ofrece hasta 24 cuotas sin interés del 5 al 11 de octubre en categorías seleccionadas de moda, belleza, tecnología, electrodomésticos, hogar, calzado y deporte.

Galicia y Macro: la categoría del cliente cambia la cuenta

Galicia concentra beneficios los días 10, 11, 17 y 18 de octubre. En indumentaria femenina y accesorios ofrece 20% sin tope y hasta seis cuotas; para Éminent, 25% sin tope y hasta 12 cuotas. En indumentaria deportiva, los topes son $30.000 y $50.000, respectivamente. Perfumería tiene porcentajes menores: 10% y 15%, con esos mismos topes y hasta 12 cuotas.

Macro tiene su campaña del 8 al 10 de octubre: 20% para clientes generales, 25% para Platinum y 30% para Selecta, sin tope de devolución y hasta 12 cuotas sin interés. Aplica en comercios adheridos y con los medios habilitados: MODO, MODO NFC, Apple Pay y Google Pay.

El 40% que aparece entre los mayores descuentos tiene una referencia concreta: ICBC anuncia hasta ese porcentaje y hasta seis cuotas sin interés el 16 y 17 de octubre, en shoppings adheridos y según las condiciones de cada cartera.

Naranja X: descuento cerca de la fecha y planes específicos

Para Naranja X, la agenda comercial difundida contempla 25% de descuento del 15 al 18 de octubre, con tope de $30.000 por usuario y hasta seis cuotas sin interés, en comercios participantes.

También aparecen opciones de hasta 14 cuotas sin interés, aunque no como un beneficio universal de la tarjeta. Por ejemplo, el relevamiento de promociones de Naldo consigna ese plazo para compras online de productos seleccionados del 6 al 11 de octubre, sin combinación con otras promociones. Conviene confirmar su disponibilidad al elegir el producto y el plan de pago.

Mercado Pago: campaña especial y beneficios con su tarjeta

Mercado Pago tendrá una campaña del 9 al 18 de octubre con descuentos de hasta 30% y hasta 18 cuotas sin interés en comercios físicos y tiendas online seleccionadas. El detalle se consulta en la sección “Beneficios” de la aplicación.

La tarjeta de crédito suma dos cuotas sin interés en determinadas compras superiores a $50.000 y tres cuotas en operaciones mayores a $150.000, según comercio y canal. También se informa 10% de descuento los martes en indumentaria, con tope mensual de $50.000.

Entre las marcas con beneficios figuran Adidas Outlet y Solo Deportes, con financiación, además de Farmacity y Farmaonline, con descuentos sujetos a días, montos mínimos y topes específicos. La oferta que muestra la aplicación para cada operación es la que permite comprobar si corresponde el beneficio.

Mercado Libre: celulares y una diferencia que importa

En Mercado Libre, las ofertas de celulares en tiendas oficiales, con marcas como Samsung y Motorola, rebajas de hasta 36% y financiación en seis y 12 cuotas fijas. Los precios fueron relevados el 5 de octubre y pueden cambiar o agotarse.

Aquí hay una distinción decisiva: cuotas fijas no significa necesariamente cuotas sin interés. Para comparar, hay que sumar todos los pagos y contrastarlos con el precio de contado. También conviene verificar la fecha de entrega para el domicilio elegido: un envío rápido no garantiza por sí solo que el regalo llegue antes del domingo.

MODO y los topes: dónde se define el ahorro real

MODO es parte del mecanismo de acceso de varias campañas. En el caso del Nación, por ejemplo, la promoción exige pagar con las tarjetas habilitadas a través de BNA+ MODO. Tener la tarjeta no alcanza si la compra se procesa por un canal distinto del establecido.

Los topes también pueden cambiar el atractivo de una oferta. Un ejemplo: con 30% de reintegro y un máximo de $35.000, una compra de $100.000 devuelve $30.000. Pero una de $200.000 devuelve $35.000: el ahorro efectivo baja al 17,5%. El porcentaje del anuncio sigue siendo el mismo; el resultado en el bolsillo, no.

Por eso, antes de pagar conviene responder cuatro preguntas: qué día rige la promoción, qué medio de pago exige, cuánto devuelve como máximo y cuál es el precio final. Después viene una quinta: si el descuento se puede combinar con otras ofertas.

Mamá tiene su domingo reservado. Para que el bolsillo también tenga algo que festejar, vale la pena mirar el calendario antes de pasar por la caja.