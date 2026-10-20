El petróleo supera los US$110 y preocupa: qué puede pasar con la nafta en Argentina

El mercado petrolero volvió a encender las señales de alerta. Este martes 20 de octubre, el barril de Brent, referencia internacional para el precio del crudo, subía un 1,7% y cotizaba a US$111,41, un nivel que no registraba desde comienzos de mayo.

En paralelo, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzaba cerca de un 2% y se ubicaba en torno a los US$100 por barril.

El movimiento responde al recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, con ataques contra instalaciones energéticas vinculadas a Arabia Saudita y el incendio de dos buques de carga cerca del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

La importancia de esa zona es central: por allí circula una porción significativa del petróleo y del gas que abastecen a los mercados internacionales. Cualquier interrupción prolongada del tránsito marítimo puede generar dificultades de suministro y presionar las cotizaciones.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el mercado energético

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de paso del comercio mundial de petróleo. Su ubicación conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y permite transportar grandes volúmenes de crudo hacia los mercados de Asia y otras regiones.

En un escenario de conflicto, los riesgos para los buques, las instalaciones petroleras y las rutas de exportación se trasladan rápidamente a los precios internacionales.

A esa incertidumbre se suman los costos de transporte y seguros marítimos, que pueden encarecer las operaciones incluso cuando parte del suministro continúa circulando.

Por eso, la evolución del conflicto será determinante para establecer si el petróleo mantiene la tendencia alcista o si las cotizaciones encuentran margen para retroceder.

Qué puede pasar con la nafta y el gasoil en la Argentina

El aumento del crudo internacional también plantea interrogantes para el mercado argentino de combustibles. Si bien durante los últimos meses se buscó desacoplar parcialmente los precios locales de las variaciones del Brent, una cotización internacional más elevada vuelve a presionar sobre los costos y los márgenes de las compañías petroleras.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reconoció que existe una diferencia entre el valor internacional del petróleo y el precio de los combustibles en el mercado interno.

Según explicó en declaraciones citadas por TN, trasladar esa brecha a los surtidores mediante nuevos aumentos podría afectar el consumo.

La situación presenta un dilema para el sector: absorber parte del encarecimiento para sostener la demanda o trasladar una mayor proporción de los costos a los consumidores.

Por el momento, la suba internacional no implica automáticamente un aumento inmediato en las estaciones de servicio. La evolución de los precios locales dependerá de las decisiones comerciales de las petroleras y de las condiciones del mercado argentino.

Los mercados internacionales reaccionan con cautela

El repunte del petróleo también repercutía en las bolsas internacionales. Durante la jornada, los principales mercados europeos operaban en terreno negativo, mientras que los futuros de Wall Street mostraban movimientos dispares.

La preocupación de los inversores está vinculada al impacto que un encarecimiento sostenido de la energía puede tener sobre los costos empresariales, la inflación y las perspectivas de crecimiento económico.

Cuando el petróleo sube de manera pronunciada, el efecto puede extenderse al transporte, la producción industrial y otros sectores que dependen de los combustibles. Si esas presiones se trasladan a los precios finales, también pueden complicar las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

Qué variables habrá que seguir en los próximos días

La evolución del precio del crudo dependerá, principalmente, de tres factores: la intensidad del conflicto en Medio Oriente, la continuidad del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y la capacidad de los países productores para sostener el abastecimiento internacional.

Para la Argentina, además, será importante observar cómo evoluciona la relación entre el precio internacional del petróleo y los valores de la nafta y el gasoil en el mercado interno.

El Brent por encima de los US$110 vuelve a poner en primer plano la exposición de los mercados energéticos a los conflictos geopolíticos. Si las tensiones persisten, la presión sobre los combustibles podría mantenerse; si disminuyen los riesgos de interrupción del suministro, el mercado podría encontrar margen para moderar las subas.

Por ahora, la escalada internacional suma incertidumbre a un mercado que sigue de cerca tanto la seguridad del abastecimiento como el impacto de la energía sobre los costos y el consumo.