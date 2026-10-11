Rosario busca caja: empresas bajo presión, negocios frente al río y una baja de impuestos en carpeta

La economía entró en modo electoral antes que la política. Y la caja de las empresas había advertido el problema antes que las planillas de los economistas. Ahora, mientras los funcionarios preparan presupuestos para 2027, una parte del empresariado encontró su programa de gobierno: esperar y ver. Otros sólo buscan sobrevivir.

El conocido wait and see tiene, sin embargo, un requisito que suele omitirse en las presentaciones: disponer de plata para esperar.

Ahí está la diferencia que atraviesa hoy los negocios de Rosario y Santa Fe. Algunos venden activos para llegar al próximo vencimiento. Otros buscan terrenos, concesiones o socios para el próximo ciclo. Y los gobiernos, con la recaudación ajustada y las elecciones acercándose, empiezan a revisar cuánto pueden resignar de impuestos para conseguir que algo se mueva.

La discusión dejó de ser solamente cuánto crecerá la economía. También importa quién tendrá espalda para llegar hasta ese crecimiento.

Baja tributaria

La novedad tributaria que se cocina en Santa Fe apunta a la logística. En Desarrollo Productivo trabajan para incorporar a la próxima ley tributaria una exención de Ingresos Brutos sobre operaciones que utilicen puertos y aeropuertos provinciales. El objetivo es neutralizar el 4,5% que, según explican en esa cartera, alcanza a actividades de despachantes y operadores logísticos. Es una propuesta en elaboración, todavía no un beneficio aprobado.

El razonamiento tiene poco de doctrinario. Santa Fe capacita empresas, subsidia créditos, financia innovación y organiza rondas internacionales. Pero, cuando llega el momento de exportar, una parte de esos negocios termina embarcando por Buenos Aires.

“El círculo tiene que cerrar”, explican en las conversaciones oficiales.

Según los números que manejan en la Provincia, alrededor de US$1.000 millones de mercadería santafesina sale por plataformas bonaerenses. De ese universo, unos US$680 millones tendrían como destino Italia y España, repartidos aproximadamente por mitades. No es sólo una discusión aduanera: detrás del embarque quedan combustible, transporte, alojamiento, depósitos, estibaje y servicios.

Las reuniones de Gustavo Puccini con despachantes y agentes de carga en Rosario y Buenos Aires apuntaron a esa cuenta. La propuesta a los operadores porteños es conservar sus clientes y sumar las terminales santafesinas a sus alternativas. Que cambie el recorrido de la carga también cambia dónde queda el negocio.

La conexión de World2Fly con Madrid abre, además, una posibilidad para desarrollar cargas aéreas, sujeta a las condiciones comerciales y operativas. Y el acuerdo con OCA busca habilitar su instalación y servicios en el aeropuerto, desde operaciones logísticas y comercio electrónico hasta asistencia a aeronaves. El convenio abre esa puerta; no significa que todos esos servicios ya estén funcionando.

La misma urgencia explica el seguimiento de unas quince inversiones que el gobierno provincial quiere destrabar. Hubo dos reuniones internas y el filtro ya no pasa únicamente por el monto anunciado: pesa cuánto empleo pueden generar y cuándo.

Secco tiene un plan pero…

En esa lista conviene separar expectativa de ejecución. Secco tiene un avance concreto: el 15 de septiembre obtuvo autorización de acceso a la red para su parque solar de 150 MW en San Carlos Centro, departamento Las Colonias. El permiso es relevante, aunque no acredita por sí solo obras iniciadas ni financiamiento cerrado. Desde la compañía persisten en el silencio de radio.

Orel también figura como proyecto estratégico de energía solar en la Ventanilla Única de Inversiones. Germán Chullmir, fundador de OREL Energy Holdings, reconoció gestiones en Santa Fe. La sociedad local tiene como socios iniciales a Gustavo Cúneo, con 34%, Leonardo Chullmir y Jeclo SRL, con 33% cada uno.

Los US$200 millones atribuidos a Secco y los US$400 millones vinculados a Orel siguen pendientes de corroboración documental. Tampoco en la Provincia los cuentan como desembolsos asegurados: “No coinciden linealmente con lo que la provincia necesita”, advierten sobre aspectos de las propuestas bajo evaluación. Un estudio sobre renovables deberá ayudar a ordenar requerimientos y capacidad de absorción.

La EPE participa de ese examen y aparece, también, en el intercambio de responsabilidades por habilitaciones pendientes. Desde el Estado sostienen que algunos desarrolladores reclaman demoras cuando todavía deben completar trámites propios. Destrabar inversiones exige revisar los dos lados del mostrador.

Y la empresa eléctrica tiene otra silla reclamada en Rosario: la discusión para retirar postes y ordenar el cableado del centro. Entre proyectos del Concejo, prestadoras de telecomunicaciones y decisiones municipales, falta resolver quién hace qué y quién paga. Sacar la maraña de arriba también exige desenredar la de abajo.

Más plazos para comprar

Mientras se discuten inversiones, conseguir efectivo se volvió un negocio en sí mismo. En el supermercadismo circularon versiones sobre dificultades de un jugador relevante días atrás. Mayoristas y proveedores consultados por Ecos365 describen continuidad de entregas, aunque con revisión de plazos y condiciones. No alcanza para dar por confirmada una crisis particular, pero sí muestra cómo se administra la desconfianza.

Nadie quiere sumar una caída a una cadena que ya cobra con dificultad. Las bajas de ventas que describen los interlocutores van del 20% al 50%, según empresa y comparación: testimonios de situaciones particulares, no una estadística homogénea del sector.

Desarrrolladores con cartel de venta

En la construcción, un desarrollador que supo tener alto perfil en Rosario negocia desde hace semanas la venta de terrenos de reserva y participaciones en proyectos. Busca caja. El precio de salida y la urgencia del vendedor empiezan a pesar tanto como la ubicación. Las dudas es si se convoca puede entrar en un período de sospecha si nos números en los que cierra esas operaciones suenan a ficticias.

Los problemas de emprendimientos de Pilay volvieron a poner bajo discusión cómo se explican los sistemas de aportes y adjudicación. Cuando los costos requieren más recursos, el pequeño inversor descubre que el esfuerzo comprometido puede no ser el que había imaginado. El contrato y el discurso comercial deberían contar la misma historia.

También generan preguntas las ofertas de rendimientos financieros asociados a desarrollos inmobiliarios. Algo prohibido por ley. Habrá como operaba eso con instrumentos financieros para mover esos fondos. La promesa de una tasa exige mirar estructura, garantías y autorizaciones; no corresponde dar por acreditada una ilegalidad sólo porque exista interés ofrecido. Lo que sí cambió es la tolerancia del mercado a financiar promesas.

El conflicto de Grupo Roma agrega otro frente. En la Provincia relevan la situación de los emprendimientos con Defensa del Consumidor y la EPE para identificar respuestas posibles. La discusión política sobre responsabilidades ya empezó. Para quienes pusieron sus ahorros, la prioridad sigue siendo bastante menos sofisticada: qué se puede terminar y qué se puede recuperar.

El comercio tampoco tiene margen para esperar demasiado. Para el Día de la Madre preparan una acción con 17 centros comerciales y alrededor de 200 locales rosarinos: promociones bancarias, vouchers y actividades barriales. “No hay clima”, reconocen quienes trabajan en la iniciativa. La intención es empujar desde el martes las compras del comercio de cercanía, que no dispone de la capacidad promocional de los shoppings.

Los desarrollos frente al río Paraná

La costa muestra que, aun con esa caja apretada, hay empresarios dispuestos a tomar posiciones. Rosario adjudicó la Guardería Náutica Centro a la alianza de Obring, Flexio, Crucijuegos y al empresario Gabriel Guglielmino. La concesión será por quince años, con posibilidad de extensión, y combina servicios náuticos, comercio y gastronomía frente al Monumento. La constitución e inscripción de la unión transitoria es un paso previo a la firma contractual.

A pocos metros, el Enapro licitó un espacio gastronómico de unos 940 metros cuadrados en el ala norte de La Fluvial. El privado deberá invertir en las obras; el plazo inicial es de diez años, prorrogable hasta cinco más, con un canon mínimo de $5 millones mensuales. El río vuelve a ofrecer mesas, pero esta vez con obligaciones de inversión en el menú.

Hacia el sur, El Mangrullo espera su licitación con una modificación decisiva: la apertura de una calle acordada con la Municipalidad, desde el centro de salud hasta el sector de la antigua guardería y el astillero. Permitirá otro acceso y ampliará las posibilidades de proyectos turísticos y productivos. Allí ya trabaja el astillero vinculado a las tareas sobre el barco Ciudad de Rosario.

“Cada punto en el agua acá vale”, resumen desde la gestión provincial. En esa mirada también entran las inversiones reclamadas a TPR, la reactivación de instalaciones en Villa Constitución y los movimientos portuarios y de construcción de barcazas en Reconquista.

En el extremo norte, el Parque de la Cabecera juega en otra escala: unas 35 hectáreas y hasta 360.000 metros cuadrados construibles. La Provincia prepara los pliegos para intentar licitar en verano. Hay interés de grupos nacionales y constructoras locales que buscan asociarse; la inversión inicial en infraestructura exige una espalda que pocos pueden aportar solos.

Antes de las torres quedan traslados de familias y disponibilidad de tierras por resolver. El proyecto incorpora áreas educativas, comerciales y culturales. El desafío es construir actividad cotidiana, además de metros vendibles.

Los hombres de acero

También hubo otra Rosario esta semana: la que busca compradores, proveedores y capital afuera. Federico Amos, de Acindar; Renato Catallini, de Ternium, y Guillermo Maglieri, de Gerdau Argentina, coincidieron en el Foro Ejecutivo del Acero. Energía, minería, infraestructura y productividad atravesaron la conversación. Para la siderurgia, la oportunidad existe; falta convertirla en pedidos sostenidos.

Ahí entra el trabajo de ProPymes, del Grupo Techint, para desarrollar proveedores. Ricardo Markous, de Tecpetrol, puso una dimensión: el programa reúne unas 1.200 compañías y 250 abastecen a la petrolera. El crecimiento de Vaca Muerta necesita empresas capaces de cumplir plazos, escala y estándares. La cercanía geográfica, sola, no consigue una orden de compra.

La ronda del RIGI del 29 de octubre en La Fluvial apunta a conectar esas oportunidades con proveedores. En la Provincia hablan de casi 1.200 inscriptos y esperan a Luis Caputo y Diego Santilli, con una convocatoria que también tendrá peso político. En paralelo, preparan la participación santafesina en la feria energética de Neuquén.

Alemanes analizan inversiones

Los alemanes trajeron otra conversación. El OktoberINVESTfest reunió el martes en la Bolsa a fondos, inversores y empresas tecnológicas de América Latina y Alemania. La agenda incluyó presentaciones y encuentros para explorar inversiones y asociaciones. Hubo contactos; eso todavía no equivale a cheques firmados.

En el agro también se buscan nuevos caminos comerciales. Rosgan llegará al martes de su aniversario con un remate de unas 15.000 cabezas en el Espacio Cultural Universitario y financiamiento del Nación. Al mismo tiempo, espera que la Cámara de Feedlots apruebe su incorporación al proyecto de comercio electrónico.

La apuesta incluye una plataforma para operar hacienda desde el celular y una posible llegada de Unión Agrícola Avellaneda como operador. Detrás del movimiento hay una disputa por costos: Colombo y Colombo dejará los remates conjuntos televisados, aunque seguirá utilizando la plataforma para sus operaciones individuales. La tecnología que permitió reunirlos también les permite hacer negocios por separado.

La semilla de la disputa por patentes

La otra pelea agropecuaria pasa por las semillas. Alejandro Cacace cerró una reunión con productores y semilleras amenazando con redactar la reforma con Bayer. El conflicto enfrenta el cobro por innovación genética con el alcance del uso propio y la discusión sobre UPOV 91. Bayer, Corteva, Syngenta, las entidades rurales y jugadores argentinos como GDM tienen intereses concretos en esa cuenta. La próxima campaña también se negocia en esos despachos.

Pero conseguir una buena campaña no resuelve, por sí solo, una cadena de pagos dañada. Bancos y financiadores revisan con mayor cuidado a quién prestan, algo que también sienten fabricantes y compradores de maquinaria agrícola.

La contracción empresaria tiene una referencia más amplia: los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran, según los relevamientos publicados, 818 empleadores menos en Santa Fe durante el el primer semestre. Es una reducción del padrón formal; no debe traducirse automáticamente en igual cantidad de quiebras.

Los expedientes del agro le ponen nombres al problema. Vidoret busca ordenar unos US$27 millones de pasivo mientras sostiene una campaña de aproximadamente 5.700 hectáreas. Agroquimia, concursada desde septiembre de 2025, tuvo este año una reapertura excepcional de la verificación de créditos, con reclamos que rondaban US$16,5 millones y el proceso personal de Emiliano Ambrogio en paralelo.

Agronline y Boagro amplían el mapa entre proveedores de insumos. Matres Food muestra el contagio: el incumplimiento de Careaga Hnos. y Teglia afectó su caja y terminó recurriendo también al concurso. Agroganadera San Sebastián Elam suma producción, ganadería y tambo; Emilio Alal, el frente agroindustrial y textil.

Verónica presentó su pedido concursal, cuya apertura aún debía resolverse en la última información relevada. Y siguen pesando las crisis anteriores de Surcos, SanCor, Algodonera Avellaneda y Bioceres SA, que debe distinguirse de Bioceres Crop Solutions. No son todos concursos nuevos ni sus deudas pueden sumarse como si midieran lo mismo. Sí describen un problema que atraviesa varios eslabones.

La cosecha puede recuperarse antes que la capacidad de pagarla.

Empresarios en la justicia

El cierre de la semana dejó, además, novedades judiciales que el mundo de los negocios sigue con atención. Son otro plano: una dificultad financiera no equivale a un delito.

En la investigación vinculada con Andrés Lux, la Justicia federal avanzó con allanamientos por presunto lavado en una financiera, un estudio contable, una escribanía y la celda del empresario, ya detenido en otra causa por presuntas estafas. Un financista fue detenido. La pesquisa busca reconstruir cómo circulaban los fondos.

La defensa de Luis Herrera presentó una nueva propuesta de juicio abreviado: seis años de prisión para él y cuatro para cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio. Es un planteo de la defensa, no una condena acordada. Entre los ahorristas volvió la preocupación por una salida que evite el juicio oral.

En la causa Shanahan, la novedad fue el alivio procesal para su esposa y su hijo, mientras los fiscales solicitaron dejar sin efecto la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola a cambio de su indagatoria por videoconferencia, con posibilidad de volver a pedirla si no comparece. La investigación por presunto lavado relacionado con operaciones sobre acciones de TPR continúa.

La semana dejó, así, empresarios buscando capital, otros desprendiéndose de patrimonio y expedientes que intentan reconstruir dónde terminó el dinero. Cada historia tiene sus causas. Pero todas obligan a mirar detrás del anuncio, del rendimiento prometido o del próximo gran proyecto.

La política ya prepara 2027. En muchas empresas, antes hay que resolver el lunes.