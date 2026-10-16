“YPF es la argentinidad al palo”: el mensaje de Marín en Rosario sobre el futuro energético

La energía se consolida como uno de los sectores estratégicos para el futuro económico de la Argentina. Con ese eje, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, llegó este viernes a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde presentó la visión de la compañía para ampliar la producción, desarrollar nuevos proyectos y posicionar al país como un exportador de hidrocarburos a escala internacional.

La conferencia, titulada “El futuro energético de la Argentina: YPF, Vaca Muerta y el desafío de crecer y exportar”, reunió a más de 750 personas en el Salón de Usos Múltiples de la institución, entre empresarios, autoridades, representantes de entidades y referentes de distintos sectores económicos y productivos.

En un contexto en el que Vaca Muerta gana protagonismo por su potencial productivo y exportador, Marín puso el foco en la necesidad de sostener el crecimiento de la compañía, avanzar con proyectos estratégicos y generar las condiciones necesarias para transformar los recursos energéticos en nuevas oportunidades para el país.

Vaca Muerta, producción y exportaciones: la estrategia de YPF

Durante su exposición, Marín repasó los principales lineamientos del plan de crecimiento de YPF, con especial atención al desarrollo de Vaca Muerta y a la expansión del gas natural licuado (GNL).

El objetivo es fortalecer la producción de hidrocarburos y ampliar la capacidad exportadora argentina, en un escenario en el que las ventas externas de energía pueden contribuir a la generación de divisas y al ingreso de inversiones.

El titular de la petrolera destacó los resultados productivos alcanzados por la compañía, que atraviesa un período de récords históricos, y señaló que el crecimiento de la actividad y la concreción de nuevos proyectos son pilares de la estrategia para ampliar su presencia en los mercados internacionales.

En ese camino, la infraestructura, las inversiones y la capacidad de ejecución aparecen como factores centrales para aprovechar el potencial de los recursos disponibles y consolidar una plataforma exportadora de largo plazo.

“YPF es la argentinidad al palo”: el mensaje de Marín

Otro de los ejes de la presentación fue el compromiso de YPF con el desarrollo argentino y la importancia de canalizar inversiones hacia los proyectos estratégicos de la compañía.

Marín valoró el acompañamiento de quienes invierten en la petrolera mediante instrumentos financieros como las obligaciones negociables y destacó la posibilidad de ampliar la participación de pequeños inversores en el mercado de capitales.

Al explicar su vínculo con la empresa y el sentido de pertenencia que busca transmitir a sus equipos, dejó una frase que sintetizó su visión: “YPF es la argentinidad al palo”.

El ejecutivo planteó su gestión como una contribución al crecimiento del país, con una mirada que combina el desarrollo de la compañía, la inversión y la generación de nuevas oportunidades económicas.

Qué lugar ocupa Santa Fe en los proyectos de YPF

La relación de la petrolera con Santa Fe también formó parte de la agenda del encuentro. Marín se refirió a las actividades y los proyectos de YPF en la provincia, con especial atención a Rosario, San Lorenzo y su entorno productivo.

En ese marco, destacó la importancia de recuperar y potenciar activos e infraestructura para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

El planteo cobra relevancia para una región con fuerte actividad industrial, logística y agroexportadora, donde la disponibilidad de energía y el aprovechamiento de las capacidades existentes forman parte de los factores que inciden en la competitividad.

Marín también reivindicó una gestión con perspectiva de largo plazo y determinación para llevar adelante los proyectos. “Eso es lo que hacemos en YPF. Trabajamos en el largo plazo y tenemos determinación”, afirmó.

De Fortín de Piedra a la conducción de YPF

Marín es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con más de 38 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Además, posee una maestría en Ingeniería del Petróleo de la Universidad de Texas en Austin y realizó estudios ejecutivos en la Universidad de Stanford.

Antes de asumir la conducción de YPF, en diciembre de 2023, desarrolló una extensa carrera en Tecpetrol, compañía del Grupo Techint, donde ocupó distintos cargos directivos y lideró el desarrollo de Fortín de Piedra, uno de los proyectos emblemáticos de Vaca Muerta.

Su trayectoria está vinculada al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, una actividad que se convirtió en uno de los principales motores de transformación de la matriz energética argentina y que concentra buena parte de las expectativas de crecimiento exportador del sector.

La BCR y un viaje de conocimiento a Vaca Muerta

Como parte de su agenda de vinculación con los principales sectores productivos del país, la Bolsa de Comercio de Rosario anunció un viaje de conocimiento a Vaca Muerta que se realizará del 2 al 5 de noviembre, destinado exclusivamente a sus asociados.

La propuesta contempla formación técnica, visitas a campo y espacios de intercambio para conocer de primera mano el funcionamiento y las oportunidades de uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales del mundo.

La iniciativa busca acercar a los participantes a la dinámica de una actividad que ocupa un lugar creciente en las perspectivas económicas de la Argentina, tanto por su capacidad de atraer inversiones como por su potencial para ampliar las exportaciones.

Energía, inversiones y crecimiento: el desafío que viene

La visita de Marín se inscribió en la agenda de la Bolsa de Comercio de Rosario para promover el diálogo entre los sectores público y privado y acercar a la región a los protagonistas de los principales debates económicos nacionales.

En la apertura, el presidente de la BCR, Pablo Bortolato, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y el papel de la institución como articuladora entre distintos actores. “Esta Bolsa de Comercio, que tiene más de 140 años, tiene entre sus roles articular entre el sector público y el sector privado. Creo que este tipo de reuniones son muy productivas y espero que todos las puedan aprovechar”, expresó.

El encuentro dejó en el centro de la discusión el desafío de convertir el potencial energético argentino en producción sostenida, inversiones y mayores exportaciones. Para YPF, el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión del GNL forman parte de esa estrategia; para la economía nacional, la oportunidad dependerá también de la capacidad de concretar proyectos y desarrollar la infraestructura necesaria para llegar a los mercados internacionales.