Clickedu es la plataforma escolar en la nube que permite la gestión integral de todas las áreas de los centros educativos. Incorpora todos los módulos necesarios para que profesorado, dirección y personal de administración del centro, así como padres y alumnos, puedan llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la gestión académica, administrativa y económica.

Por otro lado, la plataforma Clickedu incluye Clickedu-SAME (Social Application for Monitoring and Educating), una vacuna digital contra el ciberacoso en la escuela. La herramienta, que está integrada en la mensajería interna, detecta imágenes, textos y vídeos inapropiados de forma completamente autónoma. Determina si una imagen es considerada contenido para adultos o identifica un texto no apto para menores mediante un servicio basado en Machine Learning, que le permite realizar una comprensión lingüística natural.

Según sostiene el portal educaciontrespuntocero.com, Clickedu-SAME cuenta con un botón para que un estudiante pueda informar de que está siendo acosado o, de manera anónima, de que ha sido testimonio de un acoso. Además, avisa a los usuarios encargados de anticiparse a conductas inapropiadas para prevenir posibles casos.

Desde un sencillo panel de control, los docentes tienen la posibilidad de consultar el historial de incidencias y hacer seguimientos personalizados, así como añadir observaciones y anotaciones. De igual modo, monitoriza dentro del marco legal y de manera no intrusiva, respetando las libertades y derechos de estudiantes y docentes.

Fuente: educaciontrespuntocero.com