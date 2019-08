Son numerosos los beneficios que produce hablar uno o más idiomas además del lenguaje nativo, desde mayor acceso a la información, hasta la superación personal, pasando por posibilidades laborales, metas profesionales, comunicación, relaciones sociales, entre muchos otros.

Si bien aprender en la infancia una nueva lengua es muy apropiado, en cualquier momento de la vida se puede estudiar y lograr dominar otro idioma. Esta habilidad lingüística permite:

- Desarrollar capacidades cognitivas.

- Lograr una mayor concentración.

- Adaptarse más rápidamente a situaciones nuevas.

- Retrasar algunas enfermedades como el Alzheimer.

- Facilitar el entendimiento de otras culturas.

- Contar con mayores oportunidades.

- Mejorar la memoria.

- Favorecer la atención.

- Aumentar la autoestima.

- Ampliar las relaciones sociales.

- Extender horizontes.

- Mejorar la capacidad de escucha.

- Derribar las barreras entre personas.

- Ayudar al desarrollo de la perseverancia.

- Alcanzar metas.

- Aumentar posibilidades de viajes, trabajos, ascensos.

- Mejorar las relaciones interpersonales.

- Fomentar la capacidad auditiva.

- Enriquecer el conocimiento.

Desconocer un idioma puede derivar en experiencias frustrantes, como por ejemplo:

Estar de viaje y no lograr comunicarse, no hacerse entender ante una necesidad personal, no poder participar en una conversación o en un trabajo. Pero quizás lo más significativo es que el mundo en la actualidad esta comunicado e informado de manera global, países con diferentes idiomas se conectan, por ello es importante saber más de un idioma.

También es necesario ser competitivo en lo laboral, captar oportunidades con mayor facilidad. En muchas ocasiones ser bilingüe es un requerimiento obligatorio para obtener un puesto de trabajo, y prosperar profesionalmente. También permite mejorar en el ámbito cultural y personal, además de lograr una mejor posición económica.

Existe una infinidad de razones por las que las personas deberían aprender idiomas. Se pueden establecer mejores relaciones, negocios, ser más flexible, mejorar el funcionamiento cerebral. Estudiar un nuevo lenguaje es una inversión a futuro, abre las puertas al mundo, flexibiliza el cerebro, mejora la vida, es un desafío.

La elección del idioma depende de los intereses personales, los más elegidos son el inglés y el español, a este último lo hablan 400 millones de personas en el planeta, como primera lengua.

Los cursos en español de Expanish son dirigidos a extranjeros que deseen dominar con fluidez el idioma, ya sea para capacitarse mejorando conocimientos ya existentes, por motivos profesionales o por otras razones.

Sin importar el grado de aprendizaje previo son integrados en grupos heterogéneos, con la posibilidad de relacionarse y enriquecerse con estudiantes de distintas regiones del globo. Las clases son de alto nivel académico. Cursos intensivos, cortos, de mediano plazo o más prolongados de acuerdo los intereses de los alumnos. Innovadores métodos, recursos, herramientas digitales, módulos, apoyados con experiencias y excursiones, dictados por profesionales de primera línea avalados por universidades.

Es un instituto con sede en Barcelona y filiales en Buenos Aires, Brasil y Estados Unidos. La escuela de español en Barcelona es una administración conjunta de facultades, organismos internacionales y agencias de viajes educativos. Los educandos pueden reservar alojamientos directamente en Expanish con opciones: en residencias estudiantiles, casas de Familia, departamentos compartidos o apartamentos privados, todos muy bien ubicados y cercanos a la institución.