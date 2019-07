“Dinámicas y Tendencias Tecnológicas”, es el título de la ponencia que brindará el especialista Alejandro Repetto, en el marco del ciclo de Charlas Abiertas sobre Diseño Estratégico para la Innovación.

“En un mundo líquido donde las disrupciones tecnológicas son cada vez más frecuentes es necesario generar visiones de largo plazo para tomar mejores decisiones coyunturales. ¿Por qué vamos a adoptar una tecnología? ¿Cuál es el impacto que generará en la sociedad y en la organización? ¿Cuál es el mejor curso de acción? Comprender el alcance y el impacto socio-técnico de los cambios exponenciales, sumando a la capacidad de generar una visión estratégica es fundamental para la supervivencia”, dice la sinopsis de la charla.

Estará a cargo del Mgter Ing. Alejandro Repetto Co-Director of theMSc in CyberDefense. Autor del primer coche autónomo de la Argentina. CEO de NETI.Es Especialista en gestión de empresas de innovación y en tecnologías exponenciales. Estudió en SingularityUniversity at NASA Ames Research Park – Silicon Valley

La ponencia tendrá lugar el jueves 8 de agosto a las 18 en la sede de la Federación Gremial del Comercio e Industria (Fecoi), ubicada en Córdoba 1868. La entrada es libre y gratuita.

Más info: [email protected]