Apareció un oso polar en la ciudad rusa de Talnaj, de 47 mil habitantes, situada por encima del Círculo Polar Ártico. La imagen fue difundida esta semana por la fotógrafa Irina Yarinskaya, fotógrafa del periódico Zapolyarnaya Pravda. Allí se lo observa en medio del tráfico de la localidad, paseando por las afueras y visiblemente cansado.
”Está gravemente hambriento, apenas puede parpadear y mantener los ojos abiertos, casi incapaz de caminar”, explicó la Yarinskaya en el diario mencionado.
La presencia del animal se convirtió en un espectáculo y decenas de personas se acercaron a hacerle fotos.
Los osos polares se desplazan hacia el sur debido a la disminución del hielo ártico. Eso estaría modificando los hábitos alimentarios de estos animales, que disponen cada vez de menos recursos en su hábitat natural.
El oso fue filmado por un grupo de jóvenes que se encontraban a unos 40 o 50 metros de distancia. Aparentemente, el animal no mostró signos de agresividad debido a su cansancio.
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Здравия, всем друзьям и интересующимся! На данный момент ситуация с белым медведем такова. Специалисты из Красноярска приехали и привезли разборную клетку для отлова. Сегодня её собрали, укрепили, дополнительно усилили. Приобретено 50 килограммов сёмги для привлечения и кормления медведя. Клетку установили недалеко от нахождения зверя, развесили в ней рыбу. Есть надежда, что она привлечёт мишку, он зайдёт в клетку и будет пойман, а заодно и поест вдоволь...) Это наиболее оптимальный вариант для поимки. Использовать снотворное в любом случае опасно, обессиленный зверь может не перенести воздействие лекарства... В любом случае, завтра всё должно решится так или иначе... На мои взгляд, в данной ситуации это оптимально, власти правильно сработали. Жаль, что эта операция затянулась, но на скорую руку тут действовать было нельзя. ⠀ А каким числом баек обрастает эта история! Вышло интервью с Запашным, в котором он сказал, что кто- то в Норильске определил, что это девочка. И вот, уже в эфире информация, что, якобы, сам Запашный определил пол медведя! Интересно, кто и как смог этот пол определить...) Кто-то пишет, что медведь приплыл в Норильск на льдине!...) Но рекорд поставил некто, написавший мне, что люди уничтожили среду тигров и самих тигров, а они раньше не пускали белых медведей на юг! Во как глубоко капнул!...) ⠀ А во всем мире история с нашим мишкой пользуется огромной популярностью! Меня, со вчерашнего дня, буквально атаковали международные СМИ, с просьбами предоставить видео, отснятое 17 июня! Началось с "Франс пресс", потом "Рейтер", Евро Ньюс, СНН, ВВС, телевидение Швеции и прочие...) По не понятной для меня причине, всем захотелось показать у себя моё видео! Я разослал его уже 12 компаниям. Оно уже показано в десятках стран. И было ещё несколько звонков, на которые я не смог ответить, по причине не знания английского...) Я не стал продавать никому видео, хотя были заманчивые предложения продать эксклюзивные права...) Я предпочитаю бартер, ссылку на эту страничку. Но увы, хотя видео давно в эфире, что не видно притока новых зрителей...) Кстати, пока писал этот пост, поступил еще один званок от Европейского Вещательного Союза, я даже не слышал о таком...)
De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias AFP, la zona ha sido declarada en estado de emergencia.
Según los expertos, el calentamiento global provocará que las especies de regiones frías se trasladen hacia el sur para encontrar alimento. Así continuarán los conflictos entre los animales y sectores habitados por el hombre.