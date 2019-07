El escándalo de Pichincha, originado por una supuesta infidelidad del empresario rosarino Maximiliano Baclini y que derivó en que su pareja le chocara varias veces el auto, volvió a ser tema del programa Los Angeles de la mañana, que conduce Andel de Brito, y esta vez intervino Cinthia Fernández.

La cuñada de Maximiliano Baclini y pareja de Martín contó que tiene una excelente relación con Romina, a agresora. “Si miro el video y no me decís lo del dominio de los autos te digo que para mí no es ella, te lo discuto a muerte”.

Por su parte, Martín Baclini dijo que el video es “muy chocante” y que le duele, aunque a la vez agradece a la vida que su hermano no haya estado adentro del auto.

Reveló además que habló con Romina y le contó que el domingo, pevio al incidente, hicieron el amor todo el día, lo que para él grafica que como pareja estaban bien.