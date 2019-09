El tesorero del Sindicato de Peones de Taxi de Rosario, Pedro Bustos, desplazado por Horacio Boix –actualmente suspendido por supuesta malversación de fondos –aseguró que el dirigente que el domingo protagonizó un choque a bordo de un Audi lo echó luego de una discusión que mantuvieron en relación al dinero de la institución, y lo acusó de hacer gastos personales evidentemente no proporcionales a un trabajador del rubro.

"Yo tuve una discusión con él por plata. No guardaba. Un día me fui a mi casa y me desplazó", sostuvo en diálogo con A Diario (Radio 2). “Cada ves quería más y más cheques y como yo le dije que no le firmaba más pasó esto, hacía cualquier cosa”, sostuvo. Y aseguró que Boix se compró en el último tiempo “una lancha, un Porsche y una moto de agua”.

“Era una cosa de locos, son tipos que no piensan ni en el personal ni en el obrero, piensa solo en ellos”, agregó y remarcó: “Empezó a derrapar hará 7 u 8 meses”. Cuando se le consultó sobre si esas compras las hacía con dinero sindical, deslizó: “Y sí, qué le va a dar el número”, planteó refiriéndose a sus propios ingresos. Sin embargo, más adelante, observó: “El hombre se la rebusca, no sabemos cómo”.

“Cuando tenés una nena que te pide mucho hay que bancarla”, ironizó y dijo que Boix no solo atendía supuestos reclamos de una “novia” sino de muchas mujeres. “El tipo salía y festejaba, salía con otras chicas, acá todos lo saben. Todo esto yo ya lo aporté a la Fiscalía”, aclaró en varias ocasiones.