El perrito que se volvió viral por su problema de salud se llama Scott y vive en Campeche, un estado mexicano de la península de Yucatán. Desde muy pequeño, sufre displasia de cadera, lo que obliga a tomar una medicación a diario para disminuir sus dolores de espalda y poder caminar. Su familia lanzó una movida solidaria para poder juntar dinero y operarlo.

La familia de Scott creó una página de Facebook para visibilizar la enfermedad de can y recaudar fondos con la venta de fibrones de colores para pagar sus medicamentos y operaciones según publicó Crónica.com.ar y la solidaridad de sus seguidores es enorme: cada mes consiguen recaudar lo necesario para solventar el tratamiento que le permite caminar.

Sus dueños son dos gemelos de 17 años, que idearon la cuenta de Facebook " Perro chueco" para contar la historia de su mascota y postear sus fotos. Además ofrecen fibrones de colores, a 60 pesos, que envían a todo el país con notas de agradecimiento. A pesar de que los padres de los adolescentes costean el tratamiento, puede llegar a volverse muy costoso, por lo que los chicos buscan ayuda para poder sostenerlo.

La displasia de cadera de Scott fue diagnosticada cuando era apenas un cachorro, ya que caminaba "chueco" y comenzaron a llamarlo así de cariño. Sin embargo, cuando lo llevaron al veterinario descubrieron que era una patología más seria.

¿Qué es displasia de cadera?

El propio Scott lo cuenta en su fan page: "La displasia de cadera es una enfermedad degenerativa y es muy común en perritos como yo. Afecta a muchos amiguitos alrededor del mundo. Es hereditaria y puede llegar a ser tan dolorosa para nosotros que en estado avanzado llega incluso a incapacitarnos. Aunque no existe cura, hay tratamientos que permiten aliviarnos el dolor y mejorar nuestra calidad de vida".

Además, detallaron en el mismo espacio: "Parte de mi tratamiento no quirúrgico es mantenerme mensualmente con estos medicamentos y quiero darle las gracias de todo corazón a todos por sus compras. Gracias a cada uno de ustedes mis medicamentos no me faltarán este mes. Que dios y la vida les múltiple tanto cariño que me han dado".