Los usuarios del servicio eléctrico de la Argentina serán compensados por el apagón del domingo 16 de junio que dejó sin suministro eléctrico a todo el país, para lo cual el Ente Nacional de Regulación de Electricidad (Enre) definirá en 45 ó 60 días los montos y la forma en que se abonarán.



Así lo expresaron fuentes de la Secretaría de Energía y del Enre, quienes señalaron que "los montos de las compensaciones surgirán luego de un análisis que realizará el ente contralor, para lo cual cuenta con un plazo de 45 días a 60 días".



Al mismo tiempo, las fuentes detallaron que "esas compensaciones serán financiadas con los montos de las multas que serán aplicadas a los responsables del apagón, luego de la determinación del Enre" a partir de los informes técnicos sobre lo ocurrido en la mañana del Día del Padre y de las elecciones en Santa Fe.



El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, al informar sobre el apagón en la Comisión de Energía del Senado, aseguró que la empresa transportadora de energía eléctrica Transener fue "un claro responsable primario" del apagón y declaró que hubo luego un "cúmulo" de fallas de parte de los generadores y las distribuidoras que terminaron en el "colapso" del sistema.



En el caso de la transportadora de alta tensión, el marco regulatorio establece un máximo de 10% de la suma de penalizaciones sobre la remuneración anual y del 50% de la remuneración mensual.



Para las generadoras, también cuestionadas por el informe presentado en el Congreso, se explicó que ante una reducción de la confiabilidad pueden ser limitados en el despacho afectando su remuneración.



No obstante, no está regulado un esquema de penalizaciones específico, pero el Enre puede intervenir para casos especiales.



Finalmente, en la distribución, la actuación del esquema de alivio de cargas prevé la compensación al costo de la energía por el corte no aportado durante las horas de la interrupción.