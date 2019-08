Michelle Walton, de 53 años, se encontraba de vacaciones con su pareja Peter Love, de 52 años, cuando vieron a un tiburón gato atrapado en un doble gancho de un sedal golpeándose violentamente en un intento de liberarse. Se acercaron, lo liberaron y todo quedó registrado en video.

En las imágenes se puede ver como el animal al ser liberado no huyó de inmediato, sino que dio vueltas junto a sus salvadores, mirando a cámara, como si quisiera darles las gracias. . "Estábamos en el agua a menos de diez metros de profundidad, cerca de la costa, cuando Pete y yo vimos un sedal y le advertí de que lo evitara", cuenta esta madre de dos hijos y abuela de tres nietos. "Seguimos la línea y desapareció en algunas algas y cuando llegamos al final vimos un tiburón gato atrapado en un doble gancho", contó. Fue allí cuando la mujer se acercó al escualo, sacó un cuchillo de buceo y comenzó a cortar el hilo. "Tomó mucho tiempo porque era estaba duro", señaló Walton según Actualidad.rt.com. Cuando el tiburón finalmente fue liberado, no se fue nadando de inmediato, sino que se quedó dando vueltas alrededor de sus salvadores, mirando a cámara. "Creo que estaba dándonos las gracias", dijo la buceadora. Los tiburones gatos se alimentan de invertebrados y peces pequeños y no son peligrosos para los humanos.