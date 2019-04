Mami Albañil. Guía práctica para enchularlo todo, de Bernardita Siutti

Sinopsis

Bernardita Siutti, alias Mami Albañil, empezó casi a modo de broma una cuenta en Instagram con tutoriales sobre albañilería, su verdadero gran amor.

Lo que jamás imaginó es que en menos de un año y medio tendría más de ciento setenta mil personas dispuestas a seguir sus contenidos y que habría de inspirar a muchos a tomar un fratacho y ponerse a enchular sus casas con mameluco y todo, hoy su marca registrada.

Este libro reúne sus más requeridos tutoriales, desde cómo conectar un lavarropas hasta cómo aplicar microcemento, con explicaciones y fotos paso a paso, y muchos #MamiTips para que todo salga “armostro”, como dice ella. También incluye un “Diccionario ferretero” para que los lectores puedan dirigirse confiados a la ferretería amiga sin tener que recurrir al famoso “cosito del cosito”.

¿Querés empezar a poner linda tu casa y finalmente sacarte esos arreglos pendientes de encima pero no sabés cómo? ¿Sentís que necesitás miles de herramientas que no tenés? Ella te cuenta que no necesitás tener un taller en tu casa para hacerlo y te impulsa a ir por todo con el taladro y el fratacho en mano.

Y así sentirnos como ella: las amas y señoras del mundo.

Editorial Planeta