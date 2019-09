La actriz estadounidense Kristen Stewart fue entrevistada por la revista Harper's Bazaar y contó que recibió insólitas recomendaciones de su entorno laboral respecto a su romance con la guionista Dylan Mayer.

La artista es la protagonista de la portada de octubre de la revista mencionada, en la que aparece bajo el título de "Kristen Stewart: el valor de ser su propia mujer". Consultada por su actual pareja contó una serie de situaciones. "Me han dicho 'si solo quieres hacerte un favor y no salir de la mano con tu novia en público, podrías conseguir una película en Marvel´. No quiero trabajar con gente así", denunció.

"Fui enseñada por una mentalidad de la vieja escuela, la cual es que quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad y hay gente ahí en el mundo a la que no le agradas y a la que no le gusta que salgas con chicas y que no les gusta que no te identifiques como 'lesbiana', pero tampoco te identifican como 'heterosexual' y a la gente le gusta saber cosas, ¿quién demonios eres?", denuncia en la entrevista.

En una nota para el semanario estadounidense Variety, Kristen comentó que en un principio la fama le parecía atemorizante, pero que últimamente puede darse el lujo de ser abierta y comunicarse con la gente.

También se refirió al asunto de ser vista como una actriz rebelde, sobre todo por su rechazo a la prensa una vez terminada la saga de Crepúsculo.

En mayo del 2019, la actriz también se refirió al asunto de haberse definido como "muy gay" en un programa de televisión y de la responsabilidad que implicó la declaración. "Creo que ni siquiera tenemos palabras para describir las complejidades de la identidad en este momento. Mucho de ese espíritu se trata de encontrar un nuevo lenguaje. Y realmente entender que tu hogar de palabras, por decirlo así, lo construyes tú mismo", añadió.