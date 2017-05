A los Juegos Olímpicos: así hace pesas Cinthia Fernández

¿Por qué 70 kilos? "Son pesos internacionales pactados, yo siempre trato de respetarlo. A veces es por tiempo y a veces por cantidad. Depende la clase que sea. Hace 3 años entreno crossfit. Me cuesta el tema del peso ya que acá son libras y allá en kilos, pero en general no tengo problemas", completó Cinthia, que está en Ecuador junto a sus tres hijas y a Matías Defederico, contratado por la Universidad Católica de Quito.

Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 11 de May de 2017 a la(s) 10:02 PDT

"Entreno así en Argentina y ahora que estoy en Ecuador es igual, he subido mil videos.Siempre hago 300 abdominales por día, un elemento de fuerza donde trabajo pierna y lo que es el WOD, que es la clase", describió en diálogo con el portal Primicias ya.

