Ailén Bechara fue tapa de la revista Playboy

La bailarina Ailén Bechara tiene un gran año en cuestiones laborales y sentimentales. Tentada por la revista Playboy se animó a una sesión de fotos con lencería negra. La nueva política de la publicación es: "no desnudos totales".

