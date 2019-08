Si bien cado uno está en lo suyo, parece que en la separación de Nico Occhiato y Flor Vigna todavía hay cosas por decir. ¿Será que la distancia ofrece perspectiva?

En diálogo con la revista Pronto, Nico reflexionó sobre los motivos que lo llevaron a cortar su relación co. participante del Súper Bailando.

Ante la pregunta de su fue la decisión de “piorizar la carrera” –tal como contó Viga– la que empujo su decisión de romper con la pareja, respondió: "Sí, fue así y me hice cargo”.

“Venía muy ocupado con el trabajo, Flor me lo hizo saber, me focalicé en lo que ella me dijo y pensé que había cambiado pero ella me hizo saber que no. Sentí que le estaba haciendo mal y preferí dar un paso al costado", continuó Occhiato.

“Me costó un montón pero entiendo que los dos somos jóvenes. Fue una relación muy larga y estamos en una edad en la que los dos estamos viviendo muchas cosas fuertes. Tuve que tomar esa decisión y no me arrepiento", finalizó el también participante del certamen de ShowMatch.