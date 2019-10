Entre las novedades editoriales de octubre abajo detalladas hay predicciones para el 2020, humor, tenis, historias del uso de cannabis en la medicina y una novela,

Se trata del Horóscopo chino 2020, de la astróloga Ludovica Squirru Dari; Pasión por la Davis, del periodista Gonzalo Bonadeo; El libro de Mamá Cultiva Argentina, de Mamá Cultiva Argentina; Tengo algo para decir, de la actriz y comediante Dalia Gutmann; y Lo mucho que te amé, la última novela del escritor Eduardo Sacheri.

Las sinopsis

Horóscopo chino 2020 (Ediciones B) es el nuevo libro de de la astróloga best seller Ludovica Squirru Dari con predicciones para el año de la Rata de Metal.

“El horóscopo chino es un texto oracular predictivo basado en disciplinas taoístas combinadas con el pensamiento filosófico, moral y religioso del budismo y el confucianismo. Las doce figuras de los animales son metáforas del comportamiento humano y de las energías que los envuelven. Es una herramienta tan precisa que con ella es posible predecir el futuro amoroso, económico, familiar y de la salud”, explica Ludovica en la contratapa del ejemplar.

Además, incluye el pronóstico para cada país y los destinos ideales para las vacaciones de cada animal.

“La Rata de Metal viene con velocidad de tren bala japonés”, advierte la astróloga, al tiempo que señala que el roedor “marcará la ruta a seguir para aceptar que lo que fue ya no es ni será, y que dependerá de nuestra aceptación al vertiginoso cambio cósmico, climático, geopolítico y humano la forma en que nos insertemos en este ciclo”.

Podés empezar a leer un fragmento del libró aquí.

En Pasión por la Davis, el periodista Gonzalo Bonadeo avanza sobre la “luces y sombras de la copa que siempre obsesionó a los argentinos”.

Publicado por Sudamericana, el libro cuenta desde adentro los pormenores deportivos y extradeportivos de la competencia desde fines de los 70 –“cuando el tenis pasó a formar parte de nuestro lenguaje común”– hasta la consagración, en 2016

La investigación con mucho de datada opinión también hace pie en la década del 90 –“la época dorada de La Legión”– y las tres finales perdidas.

Un relato histórico por el que desfilan apellidos que van de Vilas y Clerc a Nalbandian y Del Potro.

El libro de Mamá Cultiva Argentina publicado este octubre por Ediciones B reseña la historia al tiempo que ofrece testimonios del trabajo de la ONG del mismo nombre.

En el origen de Mamá Cultiva están Valeria Salech, su fundadora, como así también un grupo de madres y pacientes unidos por una problemática común: la importancia de acceder a medicamentos producidos en base a extractos de la planta de cannabis para aliviar dolencias crónicas y severas padecidas por numerosos niños, jóvenes, adultos y ancianos de nuestro país.

Este libro cuenta la lucha de Valeria por su hijo Emiliano, quien a poco de nacer manifestó convulsiones frecuentes de alta intensidad, que nunca se detuvieron ante una calesita incesante de neurólogos apurados y fármacos ineficaces.

Descartando el "no hay solución" como respuesta, ella comenzó su propio camino en torno a los potenciales beneficios del aceite de cannabis: la planta posee moléculas capaces de apaciguar impulsos nerviosos mediante la activación de receptores presentes en el cerebro que evitan disparos descontrolados en nuestros circuitos neuronales.

El libro de Mamá Cultiva es también un relato de la lucha por una salud más inclusiva, humanizada y desprejuiciada.

En Tengo algo para decir (Editorial Vergara), la actriz y comediante Dalia Gutmann revela las “conversaciones” con su cabeza, literalmente.

Sin miedo o vergüenza al relato autobiográfico, Dalia expone su mirada (y vivencias) en tono a la pareja, la maternidad, la familia, el miedo a morir, las pérdidas y la vocación, entre otros tópicos

En suma, un registro confesional que pasa por su tamiz, el que cruza humor e ironía.

Ficción

Entre las ficciones de este octubre se encuentra Lo mucho que te amé (Alfaguara), la última novela del escritor argentino Eduardo Sacheri, el autor de los best seller La noche de la usina, Papeles en el viento, La pregunta de sus ojos; también por Alfaguara.

La historia de Lo mucho que te amé está ambientada entre el 50 y el 60. Como muchas mujeres de su época, Ofelia rompe con los mandatos familiares y sociales: no será solamente ama de casa, no trabajará junto a su padre, no evadirá las complejidades del amor.

“Creo que si alguien supiese la historia de mi vida la vería como una vida mal vivida, llena de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en esta historia en la que casi todo lo que hago lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa, que hago bien”, explica la voz de Ofelia en la trama en la que discute el orden moral imperante.

En su debatir, habrá cuestionamientos y preguntas sobre el enamoramiento, la exclusividad amorosa, el matrimonio, el dolor, el secreto, el destino y la libertad interior.

Podés leer un fragmento del libro aquí.