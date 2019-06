El actor Fernando Dente contó en la última edición de la revista Gente una verdad que le contó su mamá antes de morir: "Soy hijo de un cura", expresó el artista en una producción especial que ocupa la tapa de la reconocida publicación argentina.

"Antes de morir, mamá me lo reveló", agregó Dente y también expresó: "Soy gay, orgulloso de mí y de mis deseos".

"Aceptar mi identidad me sanó el alma”, manifestó el actor.

"Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así", dijo en la entrevista.



Agregó que siempre guarda en su intimidad “lo que pasa dentro de mis cuatro paredes, y seguramente siga por ese lado porque es como elijo vivir”. “Pero otra cosa es guardar ahí adentro una parte de quien soy", expresó.

Semanas atrás, en una entrevista con Verónica Lozano, Dente dijo: "A los 15 años pedí hacer terapia. Yo era de pedir, así como pedí hacer clases de teatro. Tenía unos padres que me escuchaban mucho. En ese momento era canchero y estaba bien".

"Sufría mucho de chico, porque me daba cuenta de que me gustaban los chicos y no las chicas. Pensaba que no iba a poder trabajar de actor, que iba a tener que mentir, que iba a tener que tener novias de pantalla", añadió.