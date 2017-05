Antonela Roccuzzo inauguró su propio local de zapatos en España

Antonela Ruccuzzo, la mujer del astro del fútbol Lionel Messi, inauguró en Barcelona su propia tienda de zapatos. La joven emprendedora se lanzó al mundo fashion de la mano del empresario Ricky Sarkany. Al proyecto también se unió la diseñadora Sofía Balbi, pareja del jugador Luis Suárez.

“Se viene. Se viene. Cumpliendo sueños", escribió la primera dama del fútbol en las redes sociales para anunciar su nuevo proyecto. El primer local de la prestigiosa marca de zapatos Sarkany, en una de las grandes capitales de la moda, presentó una colección que incluye Stilettos, sandalias, booties, suecos plataformas, sneakers, carteras y accesorios.

El evento convocó a grandes figuras del Barcelona, así como a importantes representantes de la moda y celebrities españolas. Antonela y Sofía, acompañadas de sus respectivos maridos, vistieron rigurosos vestidos negro de etiqueta y por supuesto, zapatos Sarkany.

Fueron las propias mujeres que ofrecieron al empresario de zapatos llevar adelante el sueño del local propio en España. "Fue una iniciativa de ambas y desembarcar en Barcelona de sus manos es increíble. Si me preguntan si he cumplido uno de mis sueños, digo que no. Porque ni en el sueño más loco podía haber imaginado esto. Es un evento que todos esperaban en el mundo de la moda. Anto y Sofía podrían haber elegido a cualquier diseñador internacional, pero me llamaron y me hicieron esta propuesta fantástica”, relató Ricky Sarkany a Infobae.