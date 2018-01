Araceli González: "A los 5 años me manoseó un señor grande"

Tras los dichos de Araceli González sobre el feminismo que generaron fuertes críticas entre las mujeres, la actriz contó que sufrió la violencia machista desde muy chica: “A los 5 años me manoseó un señor grande”.

Araleci se sintió en la necesidad de hacer aclaraciones. “Yo dije que nunca fui acosada bajo el contexto de mi profesión, porque gracias a Dios nunca me acosaron. Pero en ningún momento dije que no fui acosada: a los 5 años me manoseó un señor grande”, aseguró en Intrusos.

También se defendió de las críticas que recibió: “Yo soy una mujer luchadora, trabajadora. No soy una mujer ignorante... Pero fue muy agresivo lo que recibí. No es válido defender nuestros derechos agrediendo a nuestro propio género”.