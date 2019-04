Bailando: ¿por qué a Luli Salazar la inhibe su parteneire?

Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, el bailarín que fue campeón de la competencia en 2017, junto a Flor Vigna, es una de las 16 parejas que le sacarán brillo a la pista del Súper Bailando 2019. Por una curiosa razón, la modelo se siente inhibida por el joven.

De acuerdo a lo que publica El Trece, luego de la producción de fotos, la modelo compartió una reflexión en Instagram Stories, la cual levantó polémica. "La primera vez que no me toca un bailarín gay. Medio como que me inhibe un poco, jajajaja. Se viene el #SuperBailando2019", comentó.