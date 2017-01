Beatriz Salomón ganó juicio millonario por cámara oculta a su ex

“La libertad de expresión no tiene que ver con la intimidad y con agraviar a las personas”, agregó Rosenfeld, quien descartó cualquier tipo de presión por parte de la parte demandada para retrasar un expediente que se tomó 13 años en salir a la luz: “La Justicia en Argentina es lenta, pero siempre llega”, alegó la letrada.

A su vez, Rosenfeld sostuvo que Salomón “siempre quiso llegar a un acuerdo”, pero que las ofertas por parte de los demandados “eran paupérrimas y no tenían en cuenta nada” de lo que la actriz y ex vedette, de 63 años, reclamaba en un hecho que casi hizo caer la adopción de uno de los hijos que estaban por adoptar.

