Pampita expresó su emoción tras anunciar su casamiento con Roberto García Moritán y contó por qué aceptó su propuesta de formalizar su relación amorosa. “Hace mucho tiempo que pedía un amor de este tipo”, sostuvo.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, durante el comienzo de ShowMatch, su conductor Marcelo Tinelli felicitó a la jurado, luego de que se conociera el anuncio de su boda.

“La propuesta fue una sorpresa total, pero no tenía dudas. Hace mucho tiempo que pedía un amor de este tipo, un amor sano y simple. Una persona que me valore tal cual soy. Todo lo que vino fue hermoso, pero el sí ya estaba”, comentó emocionada la jurado, quien además aclaró que no está embarazada, aunque dijo que más adelante puede ser.

"No sabía que el amor era tan fuerte entre ustedes. Es impresionante", comentó el conductor.

"Desde que conocimos, reconocimos en el otro los mismos sueños. Todo fluía muy fácil y nos cuidábamos mutuamente", subrayó la top model. Y agregó: "No me imaginé jamás que me iba a hacer la propuesta".

"Me emociona un montón estar transitando todo esto", concluyó Pampita, quien añadió que ella tenía 50 invitados para la boda en el Palacio Sans Souci y él, 80.

El viernes pasado Pampita anunció a través de las redes sociales que el próximo 22 de noviembre se casará con Roberto García Moritán, el empresario con el que está en pareja desde hace dos meses.