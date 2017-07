Buena leche y buena música: Punto G en Ciclotimia, en velada solidaria

Los que quieran donar pero no puedan ir a ver el ciclo de poesía, cine y música, pueden llevar la leche durante toda la jornada al bar El Riel, de Pueyrredón y Rivadavia, o desde las 18 en Jeckill & Hyde.

No, no es una velada más la de Ciclotimia de esta noche. Es que el tradicional ciclo de los martes en el bar Jeckill & Hyde, en Mitre y pasaje Fabricio Simeoni (Mitre al 300), será parte de una colecta de leche organizada por el Movimiento Solidario Rosario y tendrá un número bien fuerte: el regreso del mítico grupo Punto G, con César Coki Debernardi a la cableza.

