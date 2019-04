Burlando: “Juan Darthés tiene ideas de autoflagelación”

El abogado Fernando Burlando habló del estado de salud de Juan Darthés, quien vive por estos días en San Pablo, Brasil, tras ser denunciado por violación de parte de la actriz Thelma Fardin.

De acuerdo a lo que informó el sitio Primiciasya.com, el letrado aseguró que están muy preocupados por su estado de salud y que sus hijos y esposa ya regresaron a la Argentina.

En diálogo con el ciclo "Pamela a la tarde", América, Burlando comentó: "Darthés fue condenado en vida. Ahora vive aislado. Pasó de una vida prolija y prolífica en materia laboral a un exilio forzado. Está lejos de su casa y de sus familiares. Tiene ideas de autoflagelación y vive encerrado", agregó el letrado.

Tras la denuncia que Fardim impuso contra Darthés, el actor negó las acusaciones de la actriz por haberla violado en el marco de una gira de la telenovela Patito Feo en 2009, cuando ella era era menor de edad.

"No pasó. No existió nunca. Estoy indignado, con una bronca increíble", afirmó en el canal A24 al periodista Mauro Viale, y agregó: "Nunca violé ni acosé a nadie", en relación a las otras acusaciones que pesan en su contra. Incluso, fue más allá: "Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso, yo la saqué", indicó.