Calu Rivero compartió en las redes sociales una osada y sensual imagen en la que posó completamente desnuda con dos amigas al disfrutar del verano boreal y el agua de río en Woodstock, una localidad ubicada en el condado de Ulster en Nueva York, Estados Unidos.

“Growing up together made them forget about time/ Abrieron los ojos y no sabían cuánto tiempo había pasado /Mágica amistad que no para de crecer y sorprendernos”, escribió la actriz para acompañar la imagen.

Una de sus amigas, Agostina Gálvez, en su respectiva cuenta de Instagram subió la misma imagen pero completa y que muestra que están totalmente desnudas. Para evitar que Instagram les censure la imagen, las jóvenes lucieron sus pezones modificados en posproducción.