Casi veinte años después, George Clooney hará ficción para TV

El actor estadounidense George Clooney dirigirá y protagonizará la miniserie de comedia negra “Catch-22”, en lo que será su primera participación televisiva en casi dos décadas, tras su salida en 1999 del exitoso drama médico “ER Emergencias” con el que saltó a la fama.

Medios especializados estadounidenses afirmaron que la miniserie, basada en la novela homónima del escritor norteamericano Joseph Heller, es un proyecto de Paramount Television y de la productora Anonymous Content, responsable de varias series de prestigio de los últimos años como “True Detective”, “Mr. Robot” o “The Knick”, entre otras.

La serie aún no fue adquirida por ninguna cadena para su distribución, pero se espera que con la participación de la estrella de “Ocean's Eleven” y “Up in the air” se la disputen los grandes jugadores del mercado de TV lineal y de streaming.

Las grabaciones iniciarán en 2018 y todavía no se anunciaron los nombres que acompañarán a Clooney, quien se hizo famoso al interpretar a un médico de emergencias en la icónica serie “ER” antes de convertirse en uno de los miembros de la élite de Hollywood.

“Catch-22” cuenta la historia de un soldado estadounidense llamado Yossarian durante la Segunda Guerra Mundial, enojado porque el gobierno de su país continúa ampliando la cantidad de misiones que debe cumplir cada efectivo antes de ser liberado del servicio.

La historia pone de manifiesto el absurdo que suponen las reglas del ejército muchas veces contrapuestas: Yossarian decide declararse loco para evitar las misiones, sólo que para demostrar su insanía debe proponerse como voluntario para participar de las más peligrosas de todas.

Clooney personificará al coronel Catchcart, el superior de Yossarian, que le presenta el paradojal par de reglas contrapuestas.