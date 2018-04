Chin, chin: la anécdota que contó Chary García sobre Macri

Charly García confesó que desconfía de Mauricio Macri debido a un detalle del pasado. Entrevistado por la revista Rolling Stone, el mítico artista reveló una anécdota que vivió junto a actual presidente de la República Argentina.

De acuerdo a lo que informó el sitio Primiciasya.com en el marco de la creación de lo que será su nuevo disco, La Torre de Tesla, García habló de varios temas con la revista. El músico relató una anécdota que protagonizó en 1998, cuando Yoko Ono visitó la Argentina y se hicieron amigos.

"Justo estaba por ir a ver a Méndez (por Carlos Menem), y le pregunté (a Yoko Ono) si tenía que ir o no", relató Charly. "Me dijo que sí. La política es muy importante para dejársela a los políticos. Andá, fijate si es humano", le dijo ella.

La cuestión es que, finalmente, Charly relata que asistió a su encuentro con el ex mandatario: "Era mucho más humano que los que vinieron después. Cuando cantamos 'Los dinosaurios' lloró. Y era el único que me llamaba cuando iba en cana. Era divertido, además. Cristina no me gustaba: era muy autoritaria", acotó sobre Fernández de Kirchner.

¿Y qué piensa de Mauricio Macri? Acá, la historia que hizo pública: "Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart. Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: 'Alegría y poder'. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: '¿Brindás con agua?'. Y me dice: 'No quiero perder nunca el control'. ¡Andá!".