Cinthia Fernández se quedó sin trabajo: "Necesito plata"

Cinthia Fernández tuvo un fin de semana para el olvido. El viernes pasado quedó afuera de las semifinales del Bailando 2018 y le anunciaron que no trabajará más como panelista en un programa televisivo. "Necesito plata", afirmó.

Según publicó el diario digital Infobae, el padre de las tres hijas de Cinthia Fernández, Matías Defederico, no cumple con las obligaciones económicas que le corresponden. Además de trabajar en dos canales de televisión, la bailarina realiza campañas publicitarias para obtener ingresos.

"Me avisaron el viernes, es un bajón, me voy el 31 de diciembre", comentó Cinthia sobre la desvinculación del canal América. "Es un bajón y necesito el laburo. Desconozco los motivos porque fue un año re lindo de trabajo", añadió.

La bailarina manifestó que por el momento no recibió ninguna propuesta laboral. "Rezó por encontrar otra cosa, necesito que me entre plata, esto me arruina", concluyó.