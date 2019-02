Citan a declarar a Gisela Berger en una investigación contra Scioli

El fiscal Álvaro Garganta aceptó este jueves el pedido de la diputada Elisa Carrió para que Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli, sea llamada a declarar en el marco de la causa que investiga irregularidades de su gestión cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Las declaraciones en las que Carrió se bazó para pedir el testimonio de Berger ante la justicia hace alusión a una publicación en Twitter realizada el 9 de enero, donde la modelo manifestó: “Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras la gente se muere de hambre, Miente! Vacaciones en Courcevel Francia!!! Dónde está la plata del país?"

"Sin duda esta afirmación se relaciona a los cuestionados viajes realizados por el ex Gobernador y hechos sometidos a la presente investigación”, consideró la diputada.

Además, recopiló declaraciones de la bailarina en diversos medios donde afirmaba haber recibido amenazas y maltratos verbales por parte de su ex pareja. “No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país, puede hacer lo que él quiere. Hago este anuncio para protegerme. No hago denuncia porque se que no van a hacer nada”, dijo Berger.

El fiscal Álvaro Garganta y la jueza Marcela Garmendia investigan al ex candidato a presidente por presuntas irregularidades en licitaciones públicas que obtuvo la empresa Miller Building, que pagaba alquileres millonarios al funcionario por un inmueble en Villa La Ñata.