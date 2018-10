Comienza el II Festival de Magia Rosario

Desde este viernes y hasta el domingo 7 de octubre se desarrollará la segunda edición del Festival de Magia Rosario. Durante tres días habrá galas, shows e instalaciones con entrada libre y gratuita en la peatonal Córdoba, Centros Municipales de Distrito (CMD), centros culturales y el teatro La Comedia.

La grilla está integrada por espectáculos unipersonales y grupales de magia y humor, mentalismo, close up, grandes y medianas ilusiones, magia infantil y música a cargo de magas, magos e ilusionistas.

Asimismo, en la Escuela Municipal de Artes Urbanas se desarrollará una clase abierta de iniciación a la magia. La inscripción gratuita se realiza por correo electrónico a [email protected]

Asimismo, del Festival participan artistas seleccionados en la convocatoria lanzada por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, a la que se inscribieron más de 70 magas y magos de todo el país.

Las personas elegidas recibieron un subsidio de fomento a la creación y la producción y asistencia tutorial de puesta en escena y recursos técnicos.

Además, la Peña Mágica Rosarina realizará el XIII Congreso Mágico destinado a profesionales del sector.

En el marco del mismo, este sábado y domingo –desde las 9– , en el Centro Cultural Fontanarrosa, Mendoza 1080, se realizarán conferencias, ferias y workshops. Se trata de una actividad arancelada.

Espectáculos gratuitos para público en general

Viernes 5

A las 14, en el auditorio de CMD Noroeste, Av. Provincias Unidas Bis 15. Raúl Pintos presenta Más allá de los sueños

A las 14, en el auditorio del CMD Oeste, Pte. Perón 1602. Yasomago presenta Yasomago Made in China

A las 14, en el auditorio CMD Sur, avenida Uriburu 601. Leo Bordigoni presenta Magia con Humor

A las 18.30, en la Escuela Municipal de Artes Urbanas, Paseo de las Artes y el río. Clase abierta de iniciación a la magia

Sábado 6

De 10 a 13, en la explanada CC Roberto Fontanarrosa. Show de Cotzany y Wendy. Presentan: Un día en el Circo. Close up Maga Druida

De 10 a 13, en la intersección de Córdoba y San Martín. Show del Mago Mauro. Presenta: Magia Cómica. Close up Marcelo Goobar

De 10 a 13, en la intersección de Córdoba y Corrientes. Show Magiclown con Maga la Maga y Payasa Confucia. Close up Gabriel Monge

A las 20.30, en La Comedia, Mitre 950. Gala de Magia. Presentan: Cascotte y Molinette. Actúan: Mago Shinetti, Mariano Mistik, La Bestia, Magia Inclusiva y Brisko

Domingo 7

A las 16.30, en la Casa de la Cultura Barrio Alvear, Lett 4253. EB Magia presenta La Magia es Creer

A las 16.30, en el Complejo Astronómico Municipal, Parque Urquiza. Mago Daker presenta Magia y Ciencia

A las 16.30, en el Centro Cultural Parque Alem, Alem 100. Mago Daniel Garber presenta Magia Cómica

A las 20.30, en La Comedia. Gala de Magia. Presenta: Mago Gonzalo. Actúan: Emmanuel, Mago Boridi, Javier Franco, Agustín Viglione y Mago Marzelo.

El segundo Festival de Magia Rosario 2018 es organizado por la Municipalidad de Rosario, la Peña Mágica Rosarina y UNOiUNO Espectáculos.