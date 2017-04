Comienza el ciclo “aSombra conVida”: danza, teatro y raíces africanas

"Estrenamos en junio del año pasado. Y como se trata de una obra de danza y percusión, que tiene un lenguaje muy particular, buscamos ponerla en cartelera armando un ciclo con la invitación a otras obras y ampliando el público que puede venir a verla. Son obras para todos los públicos: no tiene que ser específico ni de danza, ni de percusión, ni especializado en la cultura afro. Se trascienden esos límites", explicó Lali Corvalán, integrante de Iró Baradé, a Rosario3.com.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo