Como León por su calle: un homenaje especial para Gieco

El cantautor agradeció públicamente por la invitación a conocer la calle que lleva su nombre y afirmó: "Yo hablo acá en nombre de los que componemos canciones y pienso que las canciones están en donde tienen que estar. Por eso mis canciones no suenan tanto en las radios o en la televisión, sino que suenan cuando pasa algo injusto. Ahí están siempre mis canciones porque fueron compuestas para esas causas".

