Cómo fue la única pelea entre Sofía Morandi y Julián Serrano

Sofía Morandi y Julián Serrano se consagraron campeones de Bailando 2018 el último jueves y marcaron un nuevo hito: se convirtieron en la pareja más joven en alcanzar ese crédito, para más datos, en la primera participación de ShowMatch.

Pese a la buena onda que siempre asomó en las sucesivas galas, la dupla contó que no todas fueron rosas y que hubo momentos de tensión.

“Hubo una semana que creo que no nos bancábamos, ¿te acordás Julián?”, aseguró Sofía en Los Ángeles de la Mañana.

Entre risas, Serrano admitió: "Hubo una semana que con Sofi estuvimos a las puteadas"

Entonces, Morandi reveló cómo fue que discutió con Julián: "Me acuerdo que hubo una vez que yo estaba haciendo un truco en un ensayo y le dije que pare, que me daba miedo. Entonces, él me preguntó «¡¿qué te da miedo?!» Y le dije que era yo la que estaba haciendo el truco y la que pasaba la cabeza por el piso. Al final, él me pidió que le hablara bien. Pero fue eso, quedó ahí y seguimos ensayando".

A la final de Bailando 2018 llegaron las parejas de Jimena Barón y Mauro Caiazza y Sofi Morandi y Julián Serrano. Con el 59,86% de los votos telefónicos, el campeonato quedó para la segunda.