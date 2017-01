Confirman prisión preventiva de cantante de rock por abuso sexual

Tras esa presentación, la joven publicó en su perfil de Facebook: "Ya está realizada mi denuncia hacia mi ex pareja, a quien conocí­ a mis 13 años de edad, seguí­ viendo hasta mis 16 a escondidas y luego a los 17 durante un año conviví­­. Seguí­­ la relación hasta mis 19 y medio, donde finalizó."

"Aunque resulte terrible y doloroso pasar por esta situación, lo único verdadero fue el amor con Carolina. El resto forma parte de las mentiras que generó su odio. ¿Es posible creer que amigos, ex-parejas, seguidores de la banda y familiares no hubieran podido advertir en mí una personalidad tan grotesca y detestable como pretenden hacer creer las denunciantes?", se preguntó.

En tanto, el propio Aldana, quien está detenido desde el 22 de diciembre último, aseguró la semana pasada en declaraciones a la revista Rolling Stone que él es inocente y atribuyó las denuncias en su contra a "parte de las mentiras" que generó el "odio" de su ex pareja Carolina.

