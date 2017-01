Conmovedor regreso de Nico Vázquez al teatro: "Todos los días extraño a mi hermano"

No, no fue una noche más para el actor Nicolás Vázquez, que este martes a la noche volvió al teatro tras la muerte de su hermano Santiago. La sala estuvo colmada y el final fue con palabras conmovedoras de Nico.

El actor volvió a ponerse en la piel de su personaje en la obra "El otro lado de la cama", en Mar del Plata.

En el final, fue el público el que emocionó al actor con un apabullante “olé, olé, olé… Nicooo, Nicooo". Vázques se largó a llorar y luego empezó a hablar. “Te amo, vieja”, empezó.

Y siguió: “Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia que me sostiene y al público agradecerle de por vida, porque no sé cómo estoy acá todavía. Mejor dicho, si sé, estoy por mi mama, por mi papá y por mis hermanos. No tuve días fáciles y esto no termina hoy, pero el momento que mejor sentí fue cuando estaba acá arriba. Fue muy loco cuando salí y me dieron tanto cariño. Pensé que no iba a poder y después fue increíble todo salió y en el final me volví a cagar devuelta, no se si se dieron cuenta”.

Vázquez siguió hablando con un tono de pura emoción: "Quiero agradecer, además, a mis compañeros, ellos son muchos más que compañeros son familia. Cuando empezamos con esta obra el año pasado yo hablaba que el verdadero éxito esta en la familia y decirle cosas buenas al otro, levantando la bandera del humor y el amor".

“Cuando te pasa algo así, se te caen las banderas y las tenes que levantar, gracias a mi vieja que es una leona que me agarró y me dijo 'lo tenés que hacer' y gracias a la otra leona, la hermana de Santi”, agregó.

Por último agradeció al amor que le dieron, no solo en el teatro sino en las redes sociales. Y le pido al público presente: "Nunca se guarden un te amo o un te quiero a la familia. Vamos a seguir adelante y nunca me voy a olvidar de este día. Yo lo extraño todos los días a mi hermano y mi familia también".

Cerró la mujer de Nico, Gimena Accardi, que dijo: “Estamos acá por nuestra familia, porque la vida sigue”.