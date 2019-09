Otra vez la polémica por “Color Esperanza”. Sí, una vez más, Coti y Diego Torres se cruzaron por la autoría de la canción que fue furor en 2001. En esta oportunidad, el autor del tema, Coti Sorokin usó las redes sociales para cruzar a Torres, quien brindó una entrevista y habló con la canción.

De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, en 2001 Diego Torres grabó una canción que se terminó convirtiendo en un himno para muchos. "Color Esperanza" se hizo popular en su voz aunque su autor es Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, más conocido como Coti.

"Say no more, Diego Torres. Si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", escribió al publicar en su cuenta de Instagram varias fotos de una nota que Torres le brindó al diario La Vanguardia de España. Allí se hacen varias referencias a que él es el autor del tema.

"Voy a poner unas fotos de una entrevista. Saquen sus conclusiones. No voy a opinar por ahora", agregó el compositor en sus historias, antes de postear más imágenes en donde remarca frases de Torres como "Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión", o el momento en el que el periodista le consulta si se sentía perdido al momento de escribirla.

"No quiero hacerle el mal a nadie, pero es difícil a veces decir la verdad sin que duela. Simplemente me cansé de quedarme callado", lanzó y agregó: "Voy en defensa propio sino quedo yo como mentiroso y eso no lo voy a aceptar".

El cantante remarcó que ya habló con Diego Torres sobre esta cuestión "un par de veces" y que, ante esta nueva situación, está intentando contactarlo pero sin éxito. "Hizo infinidad de entrevistas diciendo o dando a entender que él la había escrito, y hablando de cómo, dónde o por qué la había escrito", criticó Coti.

Coti reconoció que Torres "es un gran intérprete" y que fue "fundamentalísimo" en el éxito que tuvo la canción pero volvió a subrayar que fue quien escribió con "Cachorro" Lopez el tema. "Cualquiera que diga otra cosa, falta a la verdad", disparó y concluyó: "De corazón, ojalá todo esto sirva para fortalecer a los verdaderos autores y compositores de canciones".

Una historia de reclamos

En febrero de este año Coti le reclamó a Torres por haber interpretado “Color Esperanza” en el Venezuela Aid Live, el evento que se hizo contra el régimen de Nicolás Maduro."Como autor de 'Color esperanza' les digo que es una canción que sólo está a disposición de la gente, no de políticos", escribió en Twitter. "Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar 'Color esperanza' en campañas. Nunca acepté, siempre me negué. Incluso en momentos que lo necesitaba mucho. La única vez que fue usada fue en Canarias, ilegalmente. Lo denuncié y la levantaron antes de llegar a juicio", sumó en ese entonces,

En ese momento aclaró que "las canciones no se venden", y que son de quienes las escriben y su descendencia.