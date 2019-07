Cinthia Fernández estalló en vivo tras un comentario que hizo su compañera de panel, Graciela Alfano, en el programa Los Ángeles de la mañana.

El momento de tensión se produjo cuando la ex vedette comenzaba a contar un chisme al conductor Ángel de Brito. "Hubo un incidente, en un lugar muy top, no en el palacio de las cucarachas", dijo Alfano, y Fernández reaccionó al pensar que estaba haciendo alusión de forma agresiva al Palacio de la oportunidad, el nombre del local comercial de su novio rosarino, Martín Baclini, en el centro de la ciudad.

"¡¿Perdón?! Me parece que te fuiste de tema, no le faltes del respeto porque hay gente que labura y mucho. Es una empresa que labura y mucho" le respondió a puro grito Cinthia. “¿Alguien me explica?”, preguntó desconcertada Graciela. Y la bailarina salió con los tapones de punta.

De inmediato y, como hace varios programas ocurre, comenzaron a sacarse chizpasos al aire hasta que la bailarina le recordó su relación con el genocida Emilio Massera: "¡Sos una lacra, Alfano! ¡Sos una lacra! Sos mala gente, sos mala gente. Seguí acostándote con los militares. Conmigo no vas a joder, bicha mala, eso sos".

Luego, Alfano explicó el porqué de su frase. “Yo no tenía idea que existía el Palacio de la oportunidad. Desde épocas antiquísimas, se le dice el palacio de las cucarachas a lugares donde se vive muy mal”, aseguró sobre la elección de sus palabras.