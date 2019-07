Juan Díaz, el actor y comediante más conocido como Cuchuflito, por un famoso personaje de la década del 60 y el 80, revivió en la escena pública desde que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó esa palabra para referirse de forma despectiva a segundas y terceras marcas y por eso -con el humor que lo caracteriza- confesó: “Me preocupa un poco si a Cristina le voy a tener que pagar la comisión”.

Entrevistado por Alberto Lotuf en A diario (Radio 2), se mostró entusiasmado con los llamados de los medios de los últimos días y lo calificó como un tercer momento de gran exposición. “Tuve dos picos de popularidad enorme, con Telecómicos en los 60, sobre todo con el personaje de Cuchuflito, una creación mía con Aldo Cammarota, y el otro fue en Calabromas, con Calabro haciendo Aníbal”.

Consultado sobre la imagen que tiene de Cristina Fernández de Kirchner, el actor se limitó a decir que él es “muy escéptico” sobre la política y solo cree en “lo que hacen y no en lo que dicen”. “Me pongo de espaldas al televisor cuando entrevistan a un político y digo antes lo que va a decir”, puso como ejemplo.

“Lo que quiero es que nos vaya mejor porque la gente no está muy bien. En Buenos Aires está lleno de locales y comercios, cada vez más, cerrados y hay cada vez más indigentes. Acá se ve la miseria porque vienen del conurbano y del interior”, describió.

El comediante contó que en su programa de radio donde crea frases de humor, incluso de humor negro, dije “que los cajeros de los bancos pasaron a ser los dormitorios de los indigentes”. “La gente está mal, no está bien”, añadió.

“Me gusta más Cuchuflito que Pindonga”

El sábado pasado la ex presidenta y candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos cuestionó la caída del consumo durante el macrismo y dijo que “capitalismo en serio” había durante su gestión y no como ahora que proliferan en los supermercados marcas “pindonga y cachuflito” (por baja calidad) o en lugar de leche “hay productos lácteos a base de leche; ¿qué es eso?”.

Juan Díaz recordó que Cuchuflito surgió con un personaje que él hacía en el programa Telecómicos en la década de 60. “El nombre es de Aldo Cammarota. Es de un personaje que inventé que era un locutor fracasado, de la época que se hacían las publicidades en vivo. El personaje anunciaba por ejemplo un diván cama que decía que se abría cómodamente pero que después no abría y terminaba a las patadas”, explicó.

“Es un término simpático, lindo. Me dicen Cuchuflo, Cucho o Flito. Me gusta que la gente me hable y me reconozca”, dijo y señaló que el término es “simil o equivalente a coso”.

“Si yo digo me llamo Juan Díaz no dice nada pero Cuchuflito ha quedado”, aseguró el actor y comediante que trabajó con todos los capocómicos de la televisón y "también con Mirtha, Moria y Susana". Aclaró que tiene el nombre registrado y que no estaría mal que lo use una marca. “Me gusta más Cuchuflito que Pindonga”, cerró.