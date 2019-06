El actor Dady Brieva pidió crear "una Conadep del periodismo" para que se investiguen a los periodistas que fueron "responsables" de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Consideró que hubo un sector de la prensa que no debería "salir indemne de todo esto".

"Esto me va a traer problemas, no me encanta, pero lo tengo que decir. Se tendría que crear una Conadep del periodismo. Hay un periodismo responsable de lo que ha pasado. Acá esmerilaron el programa de Cristina Fernández de Kichner por tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho que íbamos estar mejor y te mintió, pero acá hubo cierto periodismo que armó todo esto", sostuvo en el programa Sobredosis de TV del canal C5N.

"Me parece que no tendría que salir indemne de todo esto", expresó con respecto a esos periodistas que señalo. "Mintieron a toda una opinión pública que les creyó. Mi tía Elvira mientras compraba el kilo de zapallitos a 50 pesos hablaba del revoleo de bolsos de José López, pero nunca se vio ese revoleo. Sí lo vimos dejar los bolsos y la ametralladora", concluyó.