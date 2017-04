Dale play: escuchá “Asshole Blues”, la nueva canción de Iggy Pop

"Escribí una canción acerca de un estúpido que me quiere atrapar. Está llena de energía negativa”, comentó "la Iguana" sobre "Asshole"

En el simple grabado en clave de blues, el ex The Stooges está acompañado por una guitarra acústica.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo